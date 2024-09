Pronađeno 66 kilograma skanka, dvije osobe pobjegle ka Albaniji

Podgorica, (MINA) – Službenici granične policije pronašli su u rejonu sela Sukobin, u Ulcinju, 119 pakovanja skanka, težine oko 66 kilograma, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici postupali po operativnim saznanjima da se, u rejonu sela Sukobin, iz Albanije u Crnu Goru krijumčari opojna droga skank, i da se u neposrednoj blizini graničnog kamena kreću dvije nepoznate osobe sa većim torbama.

„Pretragom terena, policijski službenici su u petak, u ranim jutarnjim satima, pronašli tri torbe sa 119 pakovanja, težine oko 66 kilograma u kojima se nalazila biljna materija zelene boje nalik na opojnu drogu skank“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su rekli da su na licu mjesta uočene dvije nepoznate osobe koje su pobjegle u pravcu Albanije.

„Pomenuta osobe potražuje albanska policija, a o navedenom događaju je obaviješten tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, navodi se u saopštenju.

