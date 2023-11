Gorčević: UNDP važan partner Vladi na putu prema EU

Podgorica, (MINA) – Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) je veoma važan partner Vladi u sprovođenju opsežnih reformi na putu prema Evropskoj uniji (EU), kazala je ministarka evropskih poslova Maida Gorčević.

Iz Ministarstva evropskih poslova (MEP) saopštili su da se Gorčević sastala sa stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori Ekaterinom Paniklovom, sa kojom je razgovarala o daljim pravcima saradnje Vlade i te organizacije na polju ispunjavanja zahtjeva iz procesa pristupanja EU i Agende 2030.

Gorčević je istakla da je UNDP prepoznat kao veoma važan partner Vladi Crne Gore u sprovođenju opsežnih reformi na putu prema EU.

Kako je navela, veliki broj uspješno realizovanih zajedničkih projekata i dragocjena ekspertska podrška partnera iz UNDP-ja tokom protekle dvije decenije, kako na polju evropske integracije, tako i u dijelu dostizanja ciljeva održivog razvoja, doprinijeli su demokratskom i ukupnom razvoju crnogorskog društva.

„Drago nam je što i u narednom periodu možemo računati na tu podršku i zajedno raditi na unapređenju kvaliteta života naših građana u skladu sa najvišim evropskim i međunarodnim standardima“, poručila je Gorčević.

Ona je čestitala UNDP-ju na organizaciji serije događaja u okviru Razgovora o rodnoj ravnopravnosti koji se održavaju u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“ koji će, kako je kazala, predstavljati i poseban doprinos obilježavanju 80. godina ženskog pokreta u Crnoj Gori.

Paniklova je kazala da je pristupanje Crne Gore EU od samog početka bilo snažan pokretač za ispunjavanje Agende 2030 i ciljeva održivog razvoja, imajući u vidu komplementarnost ta dva procesa.

Ona je rekla da u Crnoj Gori sinergija između procesa EU integracija i sprovođenja Agende 2030 kreira jasan i zajednički cilj – podsticanje održivog razvoja i unapređenje kvaliteta života za sve, bez izuzetka.

Misija UNDP-a je, kako je navela, da pomogne Crnoj Gori na tom putu.

„Zato ćemo nastaviti da pružamo ekspertsku podršku Vladi u kreiranju i sprovođenju ključnih politika, koje će obezbijediti inkluzivan, rodno odgovoran, zeleni ekonomski razvoj, kao i ključne reforme u oblasti javne uprave i procesa digitalne transformacije”, rekla je Paniklova.

Ona je navela da je rad na unapređenju ženskih prava razvojno pitanje, a dostizanje rodne ravnopravnosti sveobuhvatan i univerzalan cilj u okviru procesa pristupanja EU i postizanja Agende 2030.

