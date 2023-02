Glavni odbor podržao predsjedničku kandidaturu Milatovića

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Pokreta Evropa sad jednoglasno je podržao kandidaturu Jakova Milatovića za predsjednika Crne Gore.

Kako se navodi, ta odluka je donijeta nakon što je Predsjedništvo Pokreta uputilo predlog članovima Glavnog odbora koji su na vanrednoj sjednici ocijenili da je to najbolja i najispravnija odluka.

“Posebno imajući u vidu da je čovjek njegovih profesionalnih i ličnih osobina neko ko će na dostojanstven način upravljati Crnom Gorom u narednih pet godina”, kaže se u saopštenju.

Podsjeća se da je na lokalnin izborima održanim u oktobru Milatović predvodio snage koje su nakon više decenija pobijedile Demokratsku partiju socijalista u Glavnom gradu.

“U politiku sam ušao na poziv građana, i osjećao sam odgovornost da poslušam njihov glas koji je akumuliran i kroz organe partije. Siguran sam da ćemo okupiti snagu koja se pokazala kao nesalomiva, uprkos nepravdi koja je pokazala svu slabost sistema i običnog građanina kakav je i Milojko Spajić” izjavio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS