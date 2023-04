Forca i Demokratska partija zajedno na parlamentarne izbore

Podgorica, (MINA) – Forca i Demokratska partija potpisale su koalicioni sporazum o zajedničkom nastupu na predstojećim parlamentarnim izborima.

Kako je saopšteno iz Force, to su učinili prepoznajući značaj predstavljanja albanskog naroda i diskriminaciju izbornim zakonom po kojem Albanci nemaju zagarantovana poslanička mjesta u Skupštini Crne Gore.

„Svrha i političko djelovanje je osmišljavanje zajedničke platforme za unapređenje položaja Albanaca u Crnoj Gori u svim sferama života, sa posebnim akcentom na ekonomski razvoj područja u kojima žive, uz kvalitetno obrazovanje i proporcionalnu zastupljenost u administraciji Crne Gore“, kaže se u saopštenju.

Takođe, kako se navodi, najveći značaj ima zaštita kolektivnih i individualnih prava Albanaca, kao i zaštita ili promocija kulturnog nasleđa.

„Svjesni smo da prethodne vlade nijesu pokazale političku volju da razvijaju područja u kojima žive Albanci, koja imaju najveći razvojni potencijal u Crnoj Gori, već su ostala kao najnerazvijenija područja“, kazali su iz Force.

Oni su poručili da je njihova koalicija sa Demokratskom partijom potpuno otvorena za saradnju sa drugim političkim partijama od Ulcinja do Rožaja.

„I bićemo odlučujuća lista za saradnju sa novom vladom koja će nastati voljom građana Crne Gore“, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS