Fon der Lajen: Crna Gora da pređe posljednju milju do EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora sada treba da bude potpuno fokusirana na proces pristupanja Evropskoj uniji (EU), poručila je danas predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, navodeći da ne postoji kalendar procesa pristpanja EU, već da je bitno sprovođenje reformi.

Fon der Lajen je, upitana koliko je realno da Crna Gora bude članica EU do 2030. godine, odgovorila da nema potrebe da se čeka.

“Crna Gora jeste predvodnica, ima posljednju milju da pređe, treba je malo pogurati ali vidim da je to na političkoj strani čvrsto prisutno. Ako ispunite određene usove, nećemo se vezivati za datum, ne postoji kalendar procesa pristpanja EU, već je bitno sprovođenje reformi”, kazala je Fon der Lajen.

Ona je, na zajedničkoj konferenciji za novinare sa crnogorskim predsjednikom Jakovom Milatovićem, rekla da podstiče da Crna Gora pređe tu “posljednju milju” što prije i rezultati će biti tu.

Upitana zašto EU ćuti na miješanje Srbije u unutrašnje strvari Crne Gore, Fon der Lajen je odgovorila da je Crna Gora slobodna i demokratska država.

“Izbor je Crne Gore da bira svoje lidere i da formira insitticije. Vjerujem u sposobnost Crne Gore da nastavi naprijed pravim putem. Ubijeđena sam da ćete pokazati da ste sposobni da stvorite rezultate”, kazala je fon der Lajen.

Ona je rekla da je proširenje na samom vrhu prioriteta EK

Kako je dodala, Crna Gora je dugo vremena bila zemlja koja je naviše napredovala ka EU

“Drago mi je da vidim da ste odlučni da zadržite tu poziciju. Sada treba da budete fokusirani na zadata pristupanja. Zajedno moramo da završimo taj proces”, poručila je fon der Lajen.

Mlatović je kazao da razumije kritički stav EU iskazan u prošlogodišnjem izvještaju o napretku, i nedavno usvojenoj rezoluciji Evropskog parlamenta.

“Nadam se da smo, u tom smislu, na nacionalnom nivou naučili lekcije, i da su se, nakon dužeg perioda nezadovoljavajuće dinamike u realizaciji neophodnih reformi, u Crnoj Gori stekli uslovi za deblokadu procesa”, rekao je Milatović.

On je naveo da vjeruje da će najodgovorniji politički činioci – u prvom redu novoformirana Skupština i Vlada prepoznati značaj političkog trenutka kada je u pitanju evropska perspektiva Crne Gore.

“I da će njihovim konstruktivnim djelovanjem biti omogućena puna valorizacija potencijala koji su generisani dugo očekivanim političkim promjenama u zemlji”, istakao je Milatović

On je ponovio da Crna Gora ostaje posvećena ostvarivanju svog evropskog sna, utemeljenog na čvrstim zajedničkim vrijednosnim osnovama.

Milatović je dodao da je Crna Gora to jasno potvrdila i dosadašnjim djelovanjem pokazujući da je navedeni stav daleko od deklarativnog, jednostranog ili interesima uslovljenog usaglašavanja sa pozicijama EU.

“Stoprocentno usklađivanje sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU govori između ostalog i o geopolitičkom pozicioniranju Crne Gore u ovim izazovnim vremenima, i predstavlja put koji će država nedvosmisleno nastaviti da slijedi”, kazao je Milatović.

