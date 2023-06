Fokusirati se na reforme potrebne za ubrzanje evropskih integracija

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da preduzme sve neophodne korake i fokusira se na reforme potrebne za ubrzanje procesa evropskih integracija, poručio je ambasador Njemačke u Podgorici Peter Felten, navodeći da su vrata Evropske unije (EU) otvorena.

Crnogorski predsjednik Jakov Milatović primio je Feltena i u razgovoru ocijenio da Crna Gora kao predvodnica procesa pristupanja prepoznaje politički momenat i šansu da se taj proces ubrza.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Milatović je kazao da smatra da je neophodno da se, nakon konstituisanja parlamenta, ratifikuju tri sporazuma koja su dio Berlinskog procesa i izglasaju imenovanja u pravosuđu.

On je rekao da je povodom toga već pokrenuo unutrašnji dijalog sa političkim subjektima, koji će vrlo brzo nastaviti.

„Podrška i glas Njemačke za brži napredak Crne Gore ka EU za nas je veoma važan“, naveo je Milatović.

On je podsjetio na nedavni susret sa kancelarom Njemačke Olafom Šolcem i specijalnim izaslanikom za Zapadni Balkan Manuelom Saracinom kojima je prenio poruku o riješenosti Crne Gore da postane prva sljedeća članica EU.

Felten je kazao da bi takvi potezi parlamenta bili važan signal pred predstojeći izvještaj Evropske komisije o napretku zemlje.

“Crna Gora ne treba da čeka druge, već da preduzme sve neophodne korake i fokusira se na reforme potrebne za ubrzanje procesa evropskih integracija. Vjerujem da je sada pravo vrijeme za to i vrata EU su otvorena”, rekao je Felten.

Sagovornici su ocijenili da su nedavni parlamentarni izbori u Crnoj Gori protekli mirno i u demokratskom duhu, što govori o sazrijevanju crnogorskog društva u cjelini.

