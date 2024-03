EU i države Zapadnog Balkana da rade zajedno i održe zamah proširenja

Podgorica, (MINA)- Evropska unija (EU) i države Zapadnog Balkana koje su u procesu pristupanja treba da rade zajedno i održe zamah proširenja, poručio je državni sekretar u Ministarstvu evropskih poslova i nacionalni IPA koordinator Bojan Božović.

On je, otvarajući IPA programski koordinacioni sastanak u Podgorici, rekao da je budućnost Evrope zajednička agenda.

“Upravo zato je obaveza svih nas, kako EU, tako i država koje su u procesu pristupanja, da radimo zajedno i održimo zamah proširenja”, poručio je Božović na sastanku koji je održan u hibridnom formatu.

Direktorica za Zapadni Balkan u Generalnom direktoratu za susjedstvo i pregovore o proširenju Valentina Superti istakla je da je značaj IPA-e više od finansijske podrške.

Prema njenim riječina, IPA predstavlja zajedničko ulaganje u socio-ekonomski razvoj i unapređenje demokratskih procesa regiona Zapadnog Balkana.

“Posebno je važno ostvariti stabilan napredak na putu pristupanja i uložiti dodatne napore da se ispune svi preduslovi, a Evropska komisija (EK) će podržati proces kroz nedavno pokrenuti Plan rasta kako bi se donijeli benefiti članstva u EU i prije samog ulaska”, istakla je Superti.

Ona je kazala da će partneri na Zapadnom Balkanu primiti podršku do šest milijardi EUR kroz korišćenje tog novog instrumenta, kao dodatak sredstvima IPA.

Ta kombinovana i uvećana finansijska podrška će, kako je istakla Superti, značajno ojačati ekonomije regiona.

Božović je poručio da je vrijeme da se ojačaju veze Zapadnog Balkana sa EU.

On je kazao da je uvjeren da će snažna politička podrška Unije i Plan rasta biti snažan impuls regionu i podsticaj vladama država Zapadnog Balkana da preduzmu nove, intenzivnije korake i ubrzaju sprovođenje reformi s ciljem dostizanja evropskih standarda i unapređenja kvaliteta života građana.

Božović je rekao da je Crna Gora intenzivirala reformske aktivnosti u pregovaračkom procesu, te da je, paralelno sa tim, u fokusu rada Vlade, uspješno i efikasno korišćenje EU fondova.

“Uvjereni smo da će podrška koju nam pruža EU, kako kroz Plan rasta, tako i kroz Ipu, WBIF i druge instrumente, biti efikasan mehanizam za sprovođenje reformi neophodnih da bi se pristupanje Crne Gore Uniji vratilo na pravi kolosijek”, kazao je Božović.

On je naglasio da je Crna Gora u kratkom roku pripremila prvu verziju Reformske agende za Plan rasta za Zapadni Balkan.

Božović je dodao da očekuje da će EK uskoro izaći sa povratnim informacijama o predloženim mjerama.

