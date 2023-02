Etički odbor o snimku nakon postupka pred unutrašnjom kontrolom

Podgorica, (MINA) – Etički odbor Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) izjasniće se o video zapisu na kojem se vidi policijski službenik Sektora granične policije kako upotrebljava fizičku silu prema državljaninu Albanije, nakon okončanja postupka pred unutrašnjom kontrolom.

Iz Etičkog odbora saopšteno je da se video zapis tog događaja pojavio u medijima 17. januara i da je istog dana predsjednica tog tijela uputila članovima inicijativu za ocjenu etičnosti postupanja policijskih službenika Sektora granične policije.

Navodi se da je prva sjednica Etičkog odbora nakon te inicijative održana 23. januara i da su članovi analizirali tada dostupni video snimak.

Etički odbor je, kako su kazali, radi uvida u sve okolnosti zatražio dopunu dokumentacije od Sektora granične policije.

Ističe se da je Sektor ganične policije spise predmeta, koji su formirani u odnosu na postupanje policijskih službenika, uredno dostavio Etičkom odboru, koji ih je razmatrao na sjednici 20. februara.

“Imajući u vidu da je i Odjeljenje za unutrašnju kontrolu policije pokrenulo postupak u skladu sa svojim nadležnostima, Etički odbor je na sjednici 20. februara zauzeo stav da se o ovom predmetu izjasni (da mišljenje) nakon okončanja postupka pred unutrašnjom kontrolom”, navodi se u saopštenju Etičkog odbora.

Kako su objasnili, unutrašnja kontrola ima veći opseg nadležnosti i može saslušati policijske službenike, uzeti izjave, prikupiti dodatne podatke, koje će Etički odbor cijeniti i u konačnom dati mišljenje.

“Napominjemo se da Etički odbor nije imao uvid u video objavljen u utorak već samo video zapis objavljen 17. januara”, dodaje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS