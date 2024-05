Erasmus plus programi donose velike benefite obrazovanju

Podgorica, (MINA) – Srednje škole u Crnoj Gori se sve više uključuju u Erasmus plus programe i to može da donese velike benefite obrazovanju, kazala je ministarka prosvjete, nauke i inovacija Anđela Jakšić Stojanović.

Ona je na panel diskusiji „Upoznajmo Evropsku uniju (EU) iz perspektive Erasmus plus korisnika”, rekla da je učešće u tom programu sjajna prilika za crnogorske studente, saradnike i istraživače.

Jakšić Stojanović je kazala da je u okviru Erasmus plus programa završila postdoktorske studije čiji rezultat, kako je navela, nijesu samo znanja već i učešća u brojnim međunarodnim naučno-istraživačkim projektima.

Jakšić Stojanović je rekla da je bila gostujući profesor na brojnim univerzitetima i da je učestvovala u 30-ak naučno-istraživačkih projekata.

Kako je dodala, ti projekti su pomogli Crnoj Gori da unaprijedi kvalitet visokog obrazovanja.

„Ono što je dobro što vidimo da se i srednje škole sve više uključuju u Erasmus plus programe, i to može da donese velike benefite obrazovanju na nivou srednjih škola“, kazala je Jakšić Stojanović.

Prema njenim riječima, ključna razlika je što i učenici i studenti u Crnoj Gori stiču nefunkcionalna znanja, što nije slučaj sa evropskim univerzitetima.

Ona se osvrnula na nedavne rezultate PISA testiranja, navodeći da crnogorski učenici stiču teorijska znanja, koja često ne umiju da primijene u praksi.

„To nije slučaj sa evropskim obrazovnim sistemom i zato je važno da i profesori istraživači, studenti i učenici što više borave u evropskim institucijama, kako bismo te najbolje primjere prakse uspjeli da integrišemo u naš obrazovni sistem“, kazala je Jakšić Stojanović.

Ona je rekla da kad Crna Gora krene sa reformom obrazovnog sistema na svim nivoima, kritičko mišljenje i „meke vještine“, mora da integriše u obrazovni sistem i primijeni najbolje modele država koje su korisnice programa Erasmus plus.

Jakšić Stojanović je ukazala na to na da se u Crnoj Gori više pažnje posvećuje lošim nego dobrim đacima.

„Nije poklonjenja dovoljna pažnja najboljima u društvu. Prvo što smo preuzeli kad smo preuzeli Ministarstvo je formiranje direkcije koja se odnosi na prepoznavanje talenata“, dodala je Jakšić Stojanović.

Ona je rekla da su uveli praksu da sve učenike osnove i srednjih škola i studente, koji ostvarili određene uspjehe, pozivaju u Ministarstvo, i trude se da podrže njihove uspjehe, istaknu kao dobar primjer i ispromovišu ih.

Jakšić Stojanović se osvrnula i na bakljadu u podgoričkoj Osnovnoj školi „Vlado Milić“, i kazala da je u četvrtak prisustvovala maturskoj proslavi srednje škole u Budvi, dodajući da je to primjer kako maturska proslava treba da izgleda.

Ministar vanjskih poslova Filip Ivanović rekao je da je svaka vrsta razmjene studenata, naučnika, edukatora, iz jedne države koji idu u drugu, određeni vid javne diplomatije.

“Najednostavnije rečeno javna diplomatija je ono kako država objašnjava sebe drugima”, rekao je Ivanović.

On je kazao da se na tim razmjenama upoznaju druge kulture, stiču nove vještine, i da je prirodno da tada “postanete pozitivnije nastrojeni prema toj državi”.

“I sama ta činjenica će kod vas izazivati određeni efekat da možda ne podržavate, ali da bolje razumijete i njene neke političke ili ekonomske ciljeve”, rekao je Ivanović.

On je kazao da su mnoge države odavno počele da otvaraju kulturne centre u drugim zemljama shvatajući to kao promociju svoje kulture, nauke, istorije, i način na koji mogu ostvariti bolje svoje spoljno-političke ciljeve.

Ivanović je rekao da Erasmus plus program doprinosi dvorstruko jer promoviše države Evrope i Evropu kao cijelinu.

“Usvajajući evropske vrijednosti studiranjem u Italiji, Francuskoj, Njemačkoj, Estoniji, Poljskoj, vi ćete usvajati i vrijednosti EU”, kazao je Ivanović.

Ivanović je naveo primjer ministra saobraćaja Filipa Radulovića koji je 30 godina živio u Sjedinjenim Američkim Državama, a potom se vratio u Crnu Goru.

“Mislim da je to dobar primjer, za to da nikad nije kasno, da se vratiš kući i da nastaviš život u svojoj zemlji”, kazao je Ivanović.

On je rekao i da nije kasno da se i u Vladi potrude da naprave određenu vrstu ambijenta, ne samo ekonomskog, nego i društvenog, i političkog, i kulturnog, koji će omogućiti da se ljudi vrate.

