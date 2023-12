EK snažan partner Crnoj Gori u procesu pristupanja Uniji

Podgorica, (MINA) – Evropska komisija (EK) podržava Crnu Goru u procesu ispunjenja mjerila i konkretizovanja procesa u oblasti evropskih integracija, poručeno je na sastanku predstavnika EK, Dimitriosa Zevgolisa i ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, Vladimira Martinovića.

Martinović, koji predvodi delegaciju Vlade Crne Gore na 28. Konferenciji Okvirne konvencije Ujedinjenih nacija o promjeni klime (COP28) u Dubaiju, sastao se sa Zevgolisem na marginama COP-a.

Kako je saopšteno iz Ministarstva, fokus sastanka je bio na konkretizovanju zajedničkih napora i ubrzanju aktivnosti na zatvaranju Poglavlja 27.

“EK daje punu podršku Crnoj Gori u procesu ispunjenja mjerila i konkretizovanja procesa u oblasti evropskih integracija”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je EK ponudila finansijsku i tehničku pomoć u vidu razmjene eksperata, edukacije i treninga, posebno u oblasti legislative.

Martinović je naglasio da je Crna Gora snažno posvećena procesu EU integacija i da su ta pitanja visoko na agendi nove Vlade i Ministarstva na čijem je čelu, kao i da su već pokrenute konkrektne aktivnosti u tom cilju.

“Uzimajući u obzir važnost tema, dogovoreno je da će se u skorijoj budućnosti organizovati sastanak ministra sa nadležnim komesarima u EK u Briselu”, kazali su iz Ministarstva.

Martinović se sastao sa predsjednicom Komiteta za životnu sredinu Grčke, Dionysia Theodora Avgerinopoulou, koja je pozvala ministra na Our Ocean Conference 2024, koja ce se održati u aprilu naredne godine u Atini.

Delegacija Vlade, na čelu sa Martinovićem, otputovala je u Dubai na poziv organizatora COP-a 28.

