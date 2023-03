Đurović: Skupština i njena radna tijela nastavljaju sa radom

Podgorica, (MINA) – Skupština i njena radna tijela nastaviće sa radom i u narednom periodu, kazala je predsjednica parlamenta Danijela Đurović, navodeći da donošenjem ukaza o raspuštanju i odluke o raspisivanju vanrednih parlementarnih izbora ne prestaje mandat poslanicima.

Đurović je u izjavi za Pobjedu rekla da donošenjem ukaza o raspuštanju parlamenta, Skupštini prestaje mandat prije roka na koji je izabrana, odnosno prije naredne godine.

Međutim, kako je navela, donošenjem tog akta, kao i odluke o raspisivanju izbora, ne prestaje mandat poslanicima, s obzirom na to da je Zakonom o izboru odbornika i poslanika definisano da mandat poslanicima prethodnog saziva prestaje verifikacijom mandata novoizabranih poslanika.

“S tim u vezi, važno je istaći da Skupština i njena radna tijela nastavljaju sa radom u okviru svojih ovlašćenja i u narednom periodu”, kazala je Đurović.

Ona je ocijenila da je današnja sjednica parlamenta održana u potpunosti u skladu sa Ustavom, važećim zakonima i Poslovnikom Skupštine.

Poslanici Skupštine Crne Gore danas su ponovo usvojili izmjene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi.

Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović donio je u četvrtak ukaz o raspuštanju 27. saziva Skupštine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS