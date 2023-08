Đurović: Poražavajuće za demokratiju da je samo 17 žena u parlamentu

Podgrica, (MINA) – Činjenica da je u novom sazivu parlamenta samo 17 poslanica predstavlja veliki poraz za demokratiju u Crnoj Gori, ocijenila je bivša predsjednica Skupštine Danijela Đurović.

Đurović je na Tviteru /Twitter/ navela da su na današnji dan 1945. žene u Jugoslaviji prvi put ostvarile pravo glasa.

Kako je kazala, bilo je to dostignuće koje su izdejstvovale mnogo prije nego žene u drugim, uspješnijim državama Evrope.

Uprkos tome, smatra Đurović, Crna Gora se danas ne može pohvaliti prevelikim uspjehom kada je u pitanju rodna ravnopravnost i politička zastupljenost žena.

“Samo 17 žena u novom sazivu Skupštine predstavlja veliki poraz za demokratiju i za sve ono za šta su se žene u Crnoj Gori godinama borile”, istakla Đurović.

Prema njenim riječima, borba za jednaku političku participaciju ne smije stati.

“I ne smijemo se zadovoljavati takozvanim kvotama, već nastaviti da težimo potpunoj ravnopravnosti sa muškarcima kako bismo našim sljedbenicama otvorile nove puteve i omogućile im da svojim radom, trudom i talentima zauzmu mjesta koja im s pravom pripadaju”, poručila je Đurović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS