Đurišić v.d. direktor Uprave za državnu imovinu

Podgorica, (MINA) – Koča Đurišić imenovan je za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave za državnu imovinu, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade su kazali da je na današnjoj sjednici donijeto rješenje o razrješenju članova Odbora direktora Instituta za javno zdravlja (IJZ) Gorana Jovanovića, Ljubice Radović i Mirjane Praštalo Grubiše.

Kako se navodi, za nove članove Odbora direktora IJZ-a imenovani su Verica Osmanović, Julijana Zečević i Mirko Popović.

Iz Vlade su rekli da su dužnosti razriješeni i članovi Odbora direktora zdravstvene ustanove Apoteke Crne Gore „Montefarm”, Milena Vojinović Šoškić, Žan Mrdović, Predrag Mićunović i Milovan Živković.

Za nove članove odbora te ustanove imenovani su Veljo Čađenović, Dragutin Višnjić, Goran Batrićević i Ana Gojčaj.

Iz Vlade su naveli da je na sjednici donijeto rješenje o razrješenju državnog sekretara u Ministarstvu pravde Sretena Jakića i rješenje o prestanku vršenja dužnosti v.d. sekretara u istom resoru Miljana Aranitovića.

„Vlada je donijela rješenje o određivanju Đorđija Ivanovića za vršioca dužnosti sekretara Ministarstva pravde“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Maša Stevović imenovana za savjetnicu za međunarodne odnose potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade.

Iz Vlade su kazali da je Zemka Striković određena za vršiteljku dužnosti pomoćnice direktora Uprave za ljudske resurse,

