Đukanović: Današnji događaj duboko zabrinjava cjelokupno društvo

Podgorica, (MINA) – Nadležni organi dužni su da preduzmu aktivnosti na svim nivoima u cilju prevencije nasilja i unapređenja bezbjednosti pojedinaca i državnih institucija, poručio je predsjednik Crne Gore Milo Đukanović.

On je kazao da današnji događaj u zgradi Osnovnog suda u Podgorici, u kojem je jedna osoba izgubila život i povrijeđeno više građana, duboko uznemirava i zabrinjava cjelokupno društvo.

„Nadležni organi su dužni da u potpunosti rasvijetle okolnosti tog slučaja, pravovremeno informišu javnost, i preduzmu aktivnosti na svim nivoima u cilju prevencije nasilja i unapređenja bezbjednosti pojedinaca i državnih institucija“, naveo je Đukanović na Tviteru /Twitter/.

On je uputio saučešće porodici nastradalog čiji akt, kako je rekao, opominje na zabrinjavajući trend samoubistava i nasilja i potrebu sistemske reakcije.

Đukanović je povrijeđenima poželio brz i potpun oporavak.

