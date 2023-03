Đukanović: Crna Gora može da postane članica EU u sljedećem predsjedničkom mandatu

Podgorica, (MINA) – Lider Demokratske partije socijalista (DPS) Milo Đukanović kazao je da je ubijeđen da Crna Gora može da postane članica Evropske unije (EU) u sljedećem mandatu predsjednika države.

Iz DPS-a je saopšteno da je Đukanović danas iz Petnjice započeo kampanju za predstojeće predsjedničke izbore, koji će biti održani 19. marta.

“Želim da vam kažem, kao što nijesam nikad svoje poslove ostavljao nezavršenim, neću ostaviti ni taj. Ubijeđen sam da Crna Gora može da postane članica EU u sljedećem mandatu predsjednika Crne Gore“, naveo je Đukanović.

On je rekao da je ubijeđen da je Crna Gora daleko odmakla od svih drugih kandidata za članstvo.

Đukanović je kazao da nikad ni u jednu političku bitku nije ušao, a da nije bio siguran da mogu do pobjede.

“Potrebno nam je da pobijedimo na predsjedničkim izborima jer će nam to na skorim parlamentarnim, ako u njih uđemo iz pozicije pobjednika, garantovati da će DPS sačuvati status najjače partije“, rekao je Đukanović.

On je dodao da je DPS bio i da je i danas najjača partija, ali da to moraju potvrditi i na parlamentarnim izborima „kako bi sačuvali poziciju kičme državne politike Crne Gore i kako bi bili kičma buduće vlade”.

Đukanović je kazao da kampanju za predsjedničke izbore počinju iz Petnjice, i to ne slučajno.

„Na ovim izborima se brani pravo Crne Gore da bude građanska država, multietničko društvo i da bude društvo koje počiva na evropskom sistemu vrijednosti“, rekao je Đukanović.

Te vrijednosti su, kako je dodao, vrlo utemeljene u tom kraju.

„Ne zaboravljam da smo tokom teških iskušenja krajem prošlog i početkom ovog vijeka upravo u ovom kraju imali nesebičnu podršku našoj politici multietničkog sklada i podršku za izgradnju Crne Gore kao građanske države”, naveo je Đukanović.

On je istakao da je ponosan na činjenicu da je DPS građanska partija i poručio da je ubijeđen da Crna Gora može trajati samo kao građanska država.

“Ukoliko bismo zalutali na nacionalni kolosjek to

bi bio naš kraj, jer bismo bili progutani od velikodržavnih nacionalizama iz regiona koji čekaju svoju priliku“, kazao je Đukanović.

Zato je, kako je rekao, za Crnu Goru presudno važno da njena kičma ostane moćna građanska partija.

„Kičma svake ozbiljne kuće i države mora biti moćna. A da bi neko igrao ulogu kičme državne politike mora imati dovoljnu podršku građana, jer ne možete biti kičma sa tri ili četiri odsto podrške”, naveo je Đukanović.

On je ocijenio da su institucije paralizovane zahvaljujući neodgovornim vladama nakon 30. avgusta 2020. godine.

Prema riječima Đukanovića, danas je Crna Gora prezadužena država potpuno razorenog sistema zdravstvenog osiguranja.

„Ljudi bolesni od malignih bolesti danas sami moraju kupovati ljekove“, kazao je Đukanović.

On smatra da je u Crnoj Gori ozbiljno ugrožen kvalitet obrazovanja.

„Umjesto da upijaju nova znanja, naša djeca danas su izložena presingu vjerskih fanatika bilo da su u pitanju direktori škola, ili profesori koji ih upućuju u fanatičnu zatucanost i posvećenost vjeri, karikaturalo iskazanu u zadnje dvije i po godine“, kazao je Đukanović.

On je rekao da se mora prekinuti agonija Crne Gore i učiniti sve da se država vrati na ispravan kolosjek.

To je, prema riječima Đukanovića, kolosjek stabilnosti i demokratskog i ekonomskog prosperiteta.

Kako je kazao, prva prilika za to su predsjednički izbori.

„Biraju se ličnosti koje su odlučile da se kandiduju za najviši nivo vlasti u Crnoj Gori. Prilika da ljudi odluče kome će dati povjerenje“, naveo je Đukanović.

On je dodao da se ne predstavlja samo lijepim željama.

„U mom slučaju, važno je da se zapitamo šta sam do sad učinio za dobro Crne Gore“, kazao je Đukanović.

On je naveo da vjeruje da ima čime da se predstavi ukupnoj crnogorskoj javnosti.

„Za razliku od mojih protivkandidata koji su najčešće bili na suprotnoj strani u borbi za ta ostvarenja”, rekao je Đukanović.

On je kazao da je jedan broj ljudi iz tog kraja najčešće iz egzistencijalnih razloga morao da traži bolje mjesto za život, i konstatovao da ta pojava i nije neuobičajna za države kao što je Crna Gora.

Kako je naveo, dok se ne dođe do većeg nivoa razvijenosti, logično je da oni koji vjeruju u sebe i žele dobro potomstvu, potraže priliku za život na nekom prostoru izvan države, ostajući čvrsto vezani za korijene i sa idejom da se prvom prilikom vrate domu i doprinesu bržem razvoju svog grada i države.

„Tako su i mnogi iz ovog kraja pošli iz svoje države, koja ima razloga da bude ponosna na njih“, kazao je Đukanović.

On je rekao da je vrlo često u kontaktu sa njima, kada je u posjeti zemljama Beneluksa i kada se sretnu bilo gdje u Evropi.

Đukanović je istakao da su to ljudi koji služe na ponos Crnoj Gori.

„Ljudi koji su na odgovoran način uključeni u život u tom društvu i ponašaju se kao odgovorni građani tih država, koji su pravi reprezenti Crne Gore i njenih vrijednosti, i koji su kad god je bilo važno Crnoj Gori bili sa nama da podijele tegobu tog izbora“, naveo je Đukanović.

On je kazao da je tako bilo na referendumu i mnogim izborima, i da nema sumnje da će tako biti i na ovim.

“Neko je to već ovdje kazao da smo 1997. ili 1998. godine krenuli u novu etapu razvoja države. Prisjetio sam se da je naš slogan u toj kampanji bio – “Da živimo bolje”. Danas, 25 godina kasnije, mislim da imamo razloga da budemo ponosni kako smo radili i da se u Crnoj Gori živi bolje”, rekao je Đukanović.

On je kazao da imaju razloga da budu ponosni jer su uspjeli da sačuvaju mir, uspostave ekonomsku samoodrživost, i pokazali da Crna Gora može da živi od svog rada.

„Imamo razloga da budemo ponosni što smo koju godinu kasnije uveli EUR kao sredstvo plaćanja koji je garant monetarne stabilnosti, što je podstrek investitorima da realizujemo tako krupne projekte kao što je autoput, podmorski kabl, Porto Novi, Porto Montenegro“, naveo je Đukanović.

On je dodao da se radi o projektima vrijednim i za razvijene evropske države, a kamoli za Crnu Goru.

Đukanović je naveo da je Crna Gora postala članica NATO-a, a danas je u predvorju EU.

Sve to su, kako je kazao, etapne realizacije tog slogana “Da živimo bolje”.

„Na dan referenduma prosječni životni standard građanina Crne Gore bio je 36 odsto u odnosu na EU, dok je danas 51 odsto. Korak po korak išli smo ka evropskom sistemu vrijednosti”, rekao je Đukanović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS