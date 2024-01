Đukanović: Antisemitizam je udar na temelje evropskih vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Antisemitizam je udar na temelje evropskih vrijednosti, ocijenio je bivši crnogorski predsjednik Milo Đukanovića.

Iz kabineta Đukanovića rekli su da on učestvuje u Krakovu na godišnjoj manifestaciji obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Holokausta, i na osnivanju posebnog Foruma lidera EJA za borbu protiv antisemitizma.

Navodi se da Đukanović na toj manifestaciji učestvuje na poziv desetog predsjednika Izraela Ruvena Rivlina i predsjedavajućeg Evropske Jevrejske zajednice Menahema Margolina.

Kako se dodaje, pokrovitelj ovogodišnjeg skupa je Jad Vašem.

Navodi se da se Dan sjećanja na žrtve Holokausta održava pod geslom „Nikad više“, u vrijeme ratnih dejstava u Gazi, nakon oktobarskog masakra Hamasa u Izraelu.

Dodaje se da je prema zvaničnom dokumentu povodom osnivanja Foruma, u odnosu na isto vrijeme prošle godine, u Evropi zabilježen hiljadu puta veći rast antisemitskih događaja.

„Nakon što su učesnici upoznati sa presjekom stanja u jednom broju evropskih zemalja, jedinstvena je poruka da se nijesmo izborili protiv antisemitizma, da nešto mora da se promijeni, da nijesmo tu samo da slušamo nego da djelamo“, kaže se u saopštenju Đukanovićevog kabineta.

Učestvujući na prvom panelu, Đukanović je, kako se dodaje, afirmisao dugu tradiciju crnogorsko-jevrejskih veza, koje sežu duboko u prošlost, čiji su temelji snažno ojačani u zajedničkoj antifašističkoj borbi.

On je podsjetio na osnivanje prve Jevrejske zajednice u današnjoj Crnoj Gori, na institucionalnu povezanost s državom i na činjenicu da je judaizam jedna od ravnopravih religija u Crnoj Gori.

Sve to, kako je dodao, doprinosi izgradnji odličnih prijateljskih odnosa sa Izraelom.

Đukanović je rekao da iz godine u godinu raste broj Jevreja koji dolaze u Crnu Goru, bilo kao turisti ili iz poslovnih i drugih razloga.

On je konstatovao da se poremećaji u evropskoj i geopolitici osjećaju kao opasnost i u Crnoj Gori, koja je posljednjih godina suočena i sa unutrašnjim previranjima.

Prema njegovim riječima, kvalitet politike u Evropi i na globalnom planu je u slobodnom padu, iz čega proističu problemi kao što je antisemitizam, ali i šire od toga.

Đukanović je rekao da to nije opasnost samo za Jevreje nego i za Evropu.

„Antisemitizam je i antievropejstvo, udar na same temelje evropskih vrijednosti i evropskih društava. Problem je u kvalitetu politike koja nema odgovore na mnoge globalne teme“, smatra Đukanović.

On je rekao da odgovor u borbi protiv antisemitizma mora biti jedinstven kroz tri ravni – u politici, edukaciji i u pravnom sistemu.

Navodi se da je Đukanović bio i jedan od potpisnika Osnivačke povelje Foruma lidera EJA za borbu protiv antisemitizma na sastanku koji je moderirao rabin Menahem Margolin.

Rivlin je tim povodom, uz zahvalnost liderima koji su se odazvali njegovom pozivu, istakao da je Forum baklja nade i aktivna snaga protiv antisemitizma, velika podrška jedinstvu i pomirenju i izgradnji svijeta bez mržnje.

Saopšteno je da su članovi foruma pored Rivlina i Đukanovića i predsjednik Partije evropskih socijalista Stefan Loven, bivši predsjednik Vlade Švedske, bivši predsjednici Slovenije i Grčke Borut Pahor i Prokopios Pavlopoulos, bivši premijeri Francuske, Italije, Austrije i Grčke Manuel Vals, Mateo Renci, Sebastijan Kurc i Jorgos Papandreu.

Navodi se da je poseban panel na današnjem događaju imao Ilon Mask, s kojim je razgovarao poznati američki politički komentator, pisac i pravnik, Ben Šapiro.

Đukanović će sjutra zajedno sa ostalim učesnicima posjetiti logor Aušvic-Birkenau i položiti vijenac u Memorijalnom centru.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS