Dukaj: Crna Gora na polju informacione bezbjednosti jača nego ikad

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, zahvaljujući predanom radu Ministarstva javne uprave (MJU), na polju informacione bezbjednosti jača nego ikad, kazao je resorni ministar Maraš Dukaj.

Dukaj je, u autorskom tekstu, naveo da se navršava godina otkako je Crna Gora pretrpjela seriju do sada najintenzivnijih, najdugotrajnijih i najsloženijih napada na Vladinu informatičku infrastrukturu i računarsku mrežu državnih organa.

On je rekao da prošlogodišnji sajber napadi, zahvaljujući djelovanju stručnjaka MJU, nijesu uspjeli da učine trajnu destrukciju niti da kompromituju podatke privrede i građana, ali jesu napravili poprilični štetu.

“Ipak, iz te štete mogla bi se izvući dugoročna korist. Napadi su, naime pokazali sve naše sistemske slabosti”, kazao je Dukaj.

On je ponovio da Crna Gora nije bila spremna za takve napade.

Kako je dodao, Crna Gora nije imala uređene instrumente nadzora i odbrane, normativno uređen sistem, razrađene procedure reakcije, informisanja i zaštite ali je u tom trenutku imala podršku i pomoć svojih NATO i EU partnera.

“Već godinu nakon napada, mnogo smo bliže cilju – sigurnom, integrisanom i uređenom sajber prostoru Crne Gore. Bogatiji smo za dragocjeno iskustvo, brojne stručnjake, institucionalno i ekspertski se povezujemo u zemlji i inostranstvu, sposobni smo da brzo detektujemo slične napade već u ranoj fazi i da pravovremeno reagujemo”, smatra Dukaj.

On je naveo da Crna Gora danas ima uspostavljen Goverment security operation center, koji omogućava Vladinom CIRT-u da štiti njenu informacionu infrastrukturu 24 sata dnevno sedam dana u nedjelji.

Kako je Dukaj dodao, uspostavili su poseban tim koji non-stop nadzire i štiti državnu informatičku infrastrukturu.

Prema njegovim riječima, uspostavili su, sa saveznicima iz NATO-a i partnerima u Evropskoj uniji, institucionalnu saradnju na razmjeni podataka i iskustava i podizanju stepena spremnosti za adekvatan odgovor na napade.

“Sa Francuskom i Slovenijom smo pokrenuli projekat otvaranja Regionalnog centra za borbu protiv sajber kriminala i informatičku bezbjednost u Crnoj Gori i pripremili smo novi Zakon o informacionoj bezbjednosti kojim je predviđeno brzo konstituisanje Agencije za sajber bezbjednost”, rekao je Dukaj.

On je dodao da su otvorili Digitalnu akademiju i pristupili programu Digitalna Evropa, kao i da rade intenzivno na projektu kreiranja Drzavnog Data centra, ali i da su povećali zarade stručnjacima iz IT oblasti koji rade u državnim organima.

“Dakle, započeli smo i kreirali gotovo u cjelosti informacioni štit, kao sveobuhvatan sistem zaštite nacionalnog sajber prostora kroz otkrivanje, rano upozoravanje i zaštitu od informacionih prijetnji”, kazao je Dukaj.

On je rekao da je mreža i infrastruktura koju su morali urgentno nabaviti, obnovljena i uspostavljena kroz hitnu intervenciju Vlade i Ministarstva i to bez ikakve pogreške i kompromitacije.

Kako je Dukaj dodao, pretpostavka uspjeha svakog sajber-napada je uništenje ili oštećenje povezanosti koju pruža državna informacijska infrastruktura, a glavni zadatak odbrane od tih napada je očuvanje te povezanosti tokom napada i brza obnova eventualno ugroženih djelova po završetku napada.

Prema njegovim riječima, nesporna sposobnost države da se nosi sa sajber napadima i sačuva funkcionisanje kritične infrastrukture bitan je argument za odvraćanje napadača.

Dukaj je naveo da su međudržavni sukobi još prije petnaest godina operacijama Orchard 2007, Estonija 2007, Gruzija 2008. i Iran 2009. preseljeni i u virtuelni prostor, a sajber agresije su danas jedna od najvećih prijetnji u svijetu.

“Mi smo se do prošle godine ponašali kao da se to nas ne tiče, iako smo i sami 2015. i 2016. bili žrtve sajber napada”, ocijenio je Dukaj.

On je naveo da je Crna Gora danas, zahvaljujući onome na čemu je Ministarstvo javne uprave predano radilo cijelu godinu, na polju informacione bezbjednosti jača nego ikad.

“Ne kažem da nijesmo ranjivi – neranjivih nema. Ali je važno da smo sposobni da se odbranimo od većine napada prije nego što sajber napadači uspiju da ostvare svoje namjere”, kazao je Dukaj.

On je poručio da moraju da nastave još snažnije i još dinamičnije, u korak sa potencijalnim prijetnjama, da razvijaju ljudske i materijalno-tehničke kapacitete u svim institucijama, kao i da ulažu u nabavke savremenih alata.

Dukaj je dodao da moraju da nastave da razmjenjuju iskustva sa svojim partnerima, kao i da podižu nivo svijesti i sajber sterilnosti svojih službenika, ali i građana.

“Ne smijemo dozvoliti da se zadovoljimo postignutim jer će, sasvim je logično, svaki sljedeći napad potencijalno biti kompleksniji”, kazao je Dukaj.

On je istakao da je sajber otpornost proces koji iziskuje strateški pristup Vlade i kontinuitet u specijalizaciji stručnjaka u institucijama, učešće u vježbama sa partnerskim službama, ulaganje u infrastrukturu i pravilno usmjeravanje rada svakog informatičkog ogranka, državnog, privrednog ili privatnog, podizanje svijesti i intenzivna institucionalna i međunarodna saradnja.

Dukaj je posebno istakao pitanje pristupa i odgovornosti kada je riječ o o sajber otpornosti.

Kako je dodao, dugo se smatralo da se sajber napadi, interenet prevare, krađe identiteta, ispoljavanje mržnje prema različitostima na mrežama dešavaju u nekom drugom prostoru, daleko od Crne Gore.

On je naglasio da Crna Gora pripada savremenom svijetu i da, kao što dijeli ideje prosperiteta, demokratskog društva i vladavine prava, nije izolovana od svih pošasti koje se događaju u virtuelnom svijetu.

“Iz tog razloga moramo imati spreman odgovor i na ove društvene anomalije, kako bismo zaštitili naše građane i našu državu”, istakao je Dukaj.

On je naveo da društvena kohezija i sinergija, partnerstvo između Vlade i privatnog sektora, ICT zajednice i akademske zajednice nema alternativu.

Kako je Dukaj kazao, MJU i Vlada Crne Gore pokazali su u svom kratkom mandatu da je to njihov strateški put.

Prema njegovim riječima, informaciona bezbjednost i digitalizacija su oblasti u kojima je za godinu dana 43. Vlade, moguće ostvaren i najveći napredak.

“Ono što je sigurno jeste da je u protekoj godini u ovim oblastima učinjeno više nego u prethodnoj deceniji. Na tim temeljima, mora se dalje raditi predano, stručno i intenzivno”, rekao je Dukaj.

