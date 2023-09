Žižić: Pregovaračke strukture dobijaju pomoć u ključnom periodu pregovora

Podgorica, (MINA) – Pregovaračke strukture Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) dobiće dobro strukturisanu, iskusnu i posvećenu tehničku pomoć u ključnom periodu pregovora, rekla je državna sekretarka u Ministarstvu evropskih poslova (MEP) Milena Žižić.

Žižić je na sjednici Vlade navela je da je 4. septembra počelo sprovođenje IPA projekta tehničke podrške pod nazivom “Političko-pravni i savjetodavni centar za Crnu Goru”, čiji je primarni korisnik MEP.

Kako je pojasnila, ostali korisnici biće pregovaračke radne grupe, resorne institucije i strukture relevantne za određena poglavlja i procese u toku pristupnih pregovora.

“Ciljna grupa treba da obuhvati akademsku zajednicu. Izvođač projekta je međunarodna kompanija We Global. Period implementacije projektnog ugovora biće 24 mjeseca, a ukupan budžet projekta iznosi 750 hiljada EUR”, kazala je Žižić.

Ona je navela da projekat ima za cilj podsticanje pristupnih pregovora Crne Gore, kroz podršku efikasnom usklađivanju nacionalnog zakonodavstva sa pravnom tekovinom EU i njegovoj implementaciji, kao i kroz jačanje stručnih kapaciteta aktera uključenih u proces evropskih integracija.

“Akcenat projekta biće na edukaciji i stručnom usavršavanju što većeg broja državnih službenika koji rade na usklađivanju propisa, pripremi nacionalne verzije pravne tekovine EU i pregovorima o pristupanju”, pojasnila je Žižić.

Ona je rekla da će jedan od bitnih segmenata programa biti uspostavljanje saradnje sa akademskom zajednicom i odgovarajućim obrazovnim institucijama koje treba da upodobe svoje programe sa realnim potrebama tržišta rada u kontekstu postojećih i budućih potreba javne uprave kao buduće članice EU.

Kako je Žižić pojasnila, taj segment se odnosi na obavezu Crne Gore da razvije dovoljno administrativnih kapaciteta za preuzimanje budućih obaveza koje proizilaze iz članstva.

Prema njenim riječima, fokus projekta će u prvoj fazi biti na poglavljima jedan, tri, osam i 27.

Žižić je rekla da je cilj projekta da se osigura visokokvalitetna ekspertiza nacionalnom osoblju koje se bavi harmonizacijom zakonodavstva i omogući direktan transfer znanja kroz preporuku isplativih mehanizama implementacije i održivih rješenja.

“Da bismo podržali domaće pregovaračke strukture, kako u efektivnom rukovođenju, tako i u kvalitetnom operativnom radu biće potrebne koncentrisana, dobro strukturisana, iskusna i posvećena tehnička pomoć u ključnom periodu pregovora koju ćemo dobiti kroz implementaciju ovog projekta”, navela je Žižić.

