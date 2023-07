Završen sedmi Ljetnji vojni kamp

Podgorica, (MINA) – Ljetnji vojni kamp za mlade, koji su sedmi put organizovali Ministarstvo odbrane (MOD) i Vojska Crne Gore (VCG), zvanično je završen u kasarni “Breza” u Kolašinu.

Kako je saopšteno iz MOD, kamp je trajao dvije nedjelje, a realizovan je u okolini Kolašina i na Štitarici.

Navodi se da su za najbolje polaznike ovogodišnjeg Ljetnjeg vojnog kampa izabrani Pavle Gocevski, Strahinja Bajović i Marija Lalić.

“Oni su sa još 40 srednjoškolaca iz Crne Gore i Sjeverne Makedonije, prošli dio vojničke obuke, koja je obuhvatala preživljavanje u prirodi, alpinizam, rafting, sanitetsku obuku, kao i mnoge druge vještine koje treba da posjeduje svaki vojnik”, kaže se u saopštenju.

Diplome najboljim polaznicima uručio je direktor Direktorata za ljudske resurse MOD-a, pukovnik Velibor Bakrač.

On je polaznicima kazao da se nada da su osjetili šta znači nositi uniformu VCG i biti dio sistema u kojem su timski rad, požrtvovanost i solidarnost osnova za postizanje viših ciljeva.

“Siguran sam da ste učešćem u raznovrsnim aktivnostima stekli vještine koje vam ne bi bile dostupne u svakodnevnom životu, ali koje će vam upravo tu i služiti”, istakao je Bakrač.

On je naglasio da je ponosan na zalaganje polaznika, njihovu motivisanost i posvećenost.

Bakrač je dodao da se nada da će neko od učesnika Kampa svoj karijerni put graditi u uniformi VCG.

Gocevski, koji je bio prvoplasirani, kazao je da mu je motiv za učešće na Ljetnjem vojnom kampu bio sticanje prijateljstava i druženje, ali da sada ima želju da jednog dana stane u stroj kao profesionalni vojnik.

