Za dva dana 44 prekršajna naloga ugostiteljskim objektima

Podgorica, (MINA) – Uprava za inspekcijske poslove (UIP), tokom prethodna dva dana, izdala je 44 prekršajna naloga u iznosu od 13,2 hiljade EUR ugostiteljskim objektima na teritoriji Podgorice, Plava i Rožaja.

Iz UIP su kazali da su, tokom petka i subote, organizovali pojačan nadzor ugostiteljskih objekata na teritoriji Glavnog grada, Plava i Rožaja, sa posebnim akcentom na poštovanje zabrane upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima.

„U akcijskim kontrolama, turistički inspektori su izvršili ukupno 44 inspekcijska nadzora i tom prilikom su konstatovane 32 nepravilnosti za koje su izdata 44 prekršajna naloga u ukupnom novčanom iznosu od 13,2 hiljade EUR“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je podnijeto šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka područnim sudovima za prekršaje, dok je u dva slučaja subjektu nadzora ukazano na napravilnost i ostavljen rok za otklanjanje.

Iz UIP su rekli da su, pored nepoštovanja odredbe o zabrani upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima, što je bila i najčešće konstatovana nepravilnost, prekršajni nalozi izdati i zbog neizdavanja fiskalnih računa i neposjedovanja normativa hrane i pića u ugostiteljskom objektu.

„Kontinuiranim radom i usaglašenim akcijama inspektora turističke inspekcije, UIP šalje poruku da kontrola poštovanja Zakona o ograničavanju upotrebe duvanskih proizvoda u ugostiteljskim objektima ali i u radnim prostorima, nastavlja da bude u fokusu ovog organa, te se ovakve slične akcije očekuju i u periodu koji slijedi“, kaže se u saopštenju.

