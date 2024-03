Vukčević: Odluka o imenovanju Radovića nezakonita

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade o imenovanju Aleksandra Radovića za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave policije je nezakonita, jer je donijeta po proceduri suprotnoj Zakonu o unutrašnjim poslovima, kazao je advokat i redovni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran, Miloš Vukčević.

On je naveo da će, ukoliko bude predmet preispitivanja pred Upravnim sudom, odluka Vlade o imenovanju Radovića za v.d. direktora Uprave policije biti zasigurno poništena kao nezakonita.

„Uzimajući u obzir sporost suda i činjenicu da v.d. direktora može biti određen na period najduže do šest mjeseci, realno je očekivati da Radović ostane v.d. direktora do kraja isteka tog šestomjesečnog perioda“, rekao je Vukčević Agenciji MINA.

On je podsjetio da je članom 16 Zakona o unutrašnjim poslovima propisano da u slučaju prestanka mandata direktora policije prije isteka vremena na koje je postavljen, Vlada određuje za v.d. direktora jednog od rukovodioca organizacionih jedinica Uprave policije, na predlog ministra unutrašnjih poslova.

„Kako ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović nije predložio Radovića za v.d. direktora Uprave policije, nego je to učinio predsjednik Vlade Milojko Spajić, to je u formalnom (procesnom) smislu odluka Vlade o imenovanju Radovića nezakonita, jer je donijeta uz grubo kršenje člana 16 Zakona o unutrašnjim poslovima“, rekao je Vukčević.

Kako je kazao, preduslov koji mora biti ispunjen da bi Vlada donijela odluku o određivanju v.d. direktora je da prethodno postoji predlog ministra unutrašnjih poslova da se to lice odredi za v.d. direktora.

„Kako je isti izostao, odnosno kako je Radovića predložio Spajić, to nijesu bili ispunjeni zakonski uslovi za donošenje predmetne odluke“, naveo je Vukčević.

Prema njegovim riječima, Spajić nije imao zakonsko ovlašćenje da predloži kandidata za v.d. direktora Uprave policije, već je to mogao da učini jedino ministar unutrašnjih poslova.

U tom smislu, kako je kazao Vukčević, nije od značaja ni to što je Spajića Vlada ovlastila da predloži kandidata za v.d. direktora Uprave policije, jer je takva odlka Vlade takođe nezakonita.

On je rekao da Vlada ne smije donositi odluke koje su suprotne Zakonu i da je njena odluka da ovlasti Spajića da predloži kandidata za v.d. direktora Uprave policije suprotna članu 16 Zakona o unutrašnjim poslovima, jer je jedino ministar ovlašćen da predloži kandidata za v.d. direktora policije.

Upitan da li je Šaranović trebalo da predloži više kandidata, Vukčević je kazao da je resorni ministar dužan da predloži jednog kandidata.

Kako je naveo Vukčević, ukoliko takav kandidat ne dobije podršku Vlade, onda je svakako dužan predložiti drugog kandidata, odnosno procedura se ponavlja sa drugim kandidatom kojeg predoži ministar unutrašnjih poslova.

„Ministar nije obavezan da sprovodi javni poziv (iako nije zabranjen), već može predložiti bilo kojeg kandidata koji zadovoljava uslove da bude određen za v.d. direktora Uprave policije“, dodao je Vukčević.

Kako je kazao, član 16 Zakona o unutrašnjim poslovima mu daje diskreciono ovlašćenje da predloži kandidata, koji naravno mora ispunjavati uslove za v.d. direktora Uprave policije.

Odgovarajući na pitanje šta može biti epilog cijele situacije, nakon najave Šaranovića da će obavijestiti nadležne državne organe o sumnji da su na sjednici Vlade, izborom Radovića za v.d. direktora policije, izvršena krivična djela, Vukčević je rekao da je političarima izgleda najlakše da se pozovu na krivičnu odgovornost i podnesu krivičnu prijavu.

Međutim, kako je kazao, ne povlači svako kršenje zakona krivičnu odgovornost.

„Svakako, na tužilaštvu je da cijeni da li u postupanju premijera i članova Vlade ima krivične odgovornosti za koju je u ovom slučaju potrebno dokazati umišljaj, posebno kod činjenice da su svoje radnje opravdali potrebom da Uprava policije ima vd direktora i razlozima nacionalne bezbjednosti”, naveo je Vukčević.

Kako je rekao, premijer je prekoračio granice svojih ovlašćenja kada je predložio kandidata za v.d. direktora policije, ali sa druge strane se pozvao na zaključak Vlade, koja ga je prethodno ovlastila da tako nešto učini i činjenicu da ministar nije predložio drugog kandidata.

Vukčević je poručio da u obzir treba uzeti i član 86 Ustava kojim se premijeru i članovima Vlada, poput poslanika, garantuje da ne mogu biti pozvani na krivičnu ili drugu odgovornost ili pritvoreni za izraženo mišljenje ili glasanje u vršenju svoje poslaničke, odnosno ministarske funkcije.

