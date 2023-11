Vujović uputila telegram saučešća povodom smrti Žarka Lauševića

Podgorica, (MINA) – Žarko Laušević je bio legendarni glumac, a njegova stvaralačka energija obogatila je život širokog auditorijuma, kazala je ministarka kulture i medija Tamara Vujović.

Vujović je, u telegramu povodom smrti Lauševića, poručila da je on bio jedan od legendarnih glumaca jugoslovenskog glumišta, bravurozne interpretacije i intrigantne stvaralačke energije.

„Stekavši naklonost i čitalačke publike, kroz svoje emotivne zapise tragične sudbine koja se definisala u najtežim danima raspleta jugoslovenske drame, bio je prisutan i poštovan kao autentični umjetnik”, navela je Vujović.

Ona je kazala da je Laušević svoje Cetinje i Crnu Goru svugdje nosio sa sobom, iako ga je tragika životnog puta odvojila od rodnog grada kojeg se uvijek rado sjećao.

“Zahvalni smo mu na raskošnom talentu, interpretacijama i životu posvećenom umjetnosti, a pamtićemo ga kao veliku figuru teatra i filma. Kroz čuvene uloge koje je odigrao u serijama i filmovima Žarko Laušević će živjeti vječno”, poručila je Vujović.

