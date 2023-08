Vladimiru Božoviću zabranjen ulazak u Crnu Goru

Podgorica, (MINA) – Bivši ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović vraćen je danas sa graničnog prelaza Ranče i nije mu dozvoljen ulazak u Crnu Goru.

Tu informaciju Božović je potvrdio portalu RTCG.

To je urađeno uprkos odluci Upravnog suda i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) da se Božoviću omogući ulazak u Crnu Goru.

Božović je nakon što mu je zabranjen ulazak, u izjavi za portal RTCG, rekao da je šokiran odlukom državnih organa Crne Gore.

“Ovo je prvorazredni skandal vidjeli ste presudu Upravnog suda i odluku MUP-a Crne Gore kojima mi se dozvoljava ulazak u Crnu Goru. Ja sam zbog toga i odlučio da danas ponovo dođem, ali na graničnom prelazu Ranče, ponovo mi je uručeno rješenje o zabrani ulaska”, rekao je Božović.

On je kazao da je posebno nevjerovatno da se to dešava uprkos uvjeravanjima premijera i ministara u Crnoj Gori da će mu se omogućiti sloboda kretanja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS