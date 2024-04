Usvojen plan za popis i uništenje zaplijenjenih cigareta

Podgorica, (MINA) – Koordinaciono tijelo za popis oduzete robe u Slobodnoj zoni Luka Bar usvojilo je plan djelovanja koji će, kako su saopštili iz Vlade, dovesti do uništenja zaplijenjenih cigareta.

Iz Vlade su kazali da je na drugoj sjednici tog tijela odlučeno da se Plan popisa oduzete robe, procjena troškova za popis i uništenje, kao i zahtjev za podršku u vezi postupanja sa otpadom nastalim nakon uništenja oduzetih duvanskih proizvoda, dostavi Delegaciji Evropske unije (EU).

Oni su rekli da je Delegacija EU spremna da obezbijedi sredstva za realizaciju aktivnosti popisa i uništenja oduzetih duvanskih proizvoda.

„Naglašeno je da je neophodno učiniti čitav proces maksimalno transparentnim, u čemu će pomoći i učešće predstavnika britanskog organa za upravljanje prihodim i carinom (HMRC)“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je na sjednici istaknuto da je važno dokumentovanje svakog koraka u procesu, kako bi se osiguralo da i javnost povrati povjerenje u institucije sistema.

„Koordinaciono tijelo je zadužilo Upravu carina da, u skladu sa odredbama Carinskog zakona, Uredbe o uslovima i načinu prodaje carinske robe i drugim postupcima sa carinskom robom, Zakona o duvanu i Zakona o akcizama, posebnim aktom jasno utvrdi činjenice i okolnosti koje potvrđuju da oduzete duvanske proizvode nije moguće prodati i da je iste potrebno uništiti“, naveli su iz Vlade.

Zaključeno je da bi postupak mogao biti završen tokom juna.

