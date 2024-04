Uhapšeni Katnić i Lazović

Podgorica, (MINA) – Specijalno policijsko odjeljenje, po nalogu, po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), uhapsilo je bivšeg glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića i bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije Zorana Lazovića, zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja.

Državni tužilac i portparol SDT-a Vukas Radonjić saopštio je da su M.K i Z.R lišeni slobode na osnovu međusobne saradnje i višemjesečnog koordinisanog djelovanja SDT-a, Specijalnog policijskog odjeljenja i Agencije Evropske unije za saradnju organa za sprovođenje zakona – EUROPOL.

“Specijalno policijsko odjeljenje je,uz asistenciju Sektora policije specijalnih namjena,lišilo slobode M.K.,bivšeg glavnog specijalnog tužioca i Z.L.,bivšeg pomoćnika direktora Uprave policije,zbog osnova sumnje da su učinili krivična djela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja”, naveo je Radonjić.

Prema njegovim riječima, osumnjičeni će biti sprovedeni specijalnom tužiocu radi saslušanja u zakonskom roku.

“U toku je i pretresanje njihovih stanova i drugih prostorija u Podgorici, Cetinju, Budvi i Bijelom Polju, radi pronalaska tragova krivičnog djela i predmeta koji mogu biti od koristi za postupak”, rekao je Radonjić.

