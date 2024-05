Evroliga: Real i Panatinaikos u finalu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Reala i Panatinaikosa igraće u finalu završnog turnira Evrolige.

Real je večeras u Berlinu, u polufinalnom meču, savladao Olimpijakos 87:76 i izborio 21. finale, u kojem će juriti 12. titulu šampiona Evrope.

Branilac trofeja dominirao je u prvom poluvremenu, imao je prednost od 18 poena poslije prve četvrtine, dok je razlika u pretposljednjem minutu drugog perioda iznosila i 25.

Olimpijakos je do odmora smanjio na 19, u trećoj četvrtini prišao je na minus 10, dok je sredinom posljednjeg dijela iznosio osam poena.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džanan Musa sa 20, Mario Hezonja je upisao 12, a po poen manje Geršon Jabusele i Vensan Poarje.

U ekipi iz Atine najbolji je bio Alek Piters sa 23 poena.

Panatinaikos je nastup u finalnom meču izborio pobjedom protiv Fenerbahčea 73:57.

Atinski tim do prvog finala nakon 13 godina vodili su Matijas Lesor sa 17 i Kendrik Nan sa 14 poena.

U ekipi Fenerbahčea dvocifreni su bili samo Najdžel Hejs Dejvis sa 14 i Marko Gudurić sa deset poena.

Meč je kasnio gotovo pola sata zbog nereda ispred dvorane jer su navijači imali obračun na ulicama Berlina.

Madridski tim 11. put bio je najbolji u Evropi – šampionski trofej je osvajao 1964, 1965, 1967, 1968, 1974, 1978, 1980, 1995, 2015, 2018. i 2023. godine.

Panatinaikos je šampionski trofej osvajao šest puta 1996, 2000, 2002, 2007, 2009. i 2011. godine.

Finalni meč na programu je u nedjelju u 20 sati.

