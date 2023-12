Uhapšen albanski državljanin po potjernici Interpola

Podgorica, (MINA) – Crnogorska policija uhapsila je na graničnom prelazu Božaj A.P. (37) iz Albanije, za kojim je atinski Interpol raspisao međunarodnu potjernicu.

Iz Uprave policije je saopšteno da je A.P. predmet međunarodne potjernice raspisane na osnovu Evropskog naloga za hapšenje radi izdržavanja kazne zatvora u trajanju od osam godina.

On je, kako se navodi, na kaznu zatvora osuđen zbog krivičnog djela trgovina drogom.

„Njemu je određen ekstradicioni pritvor po rješenju sudije za istragu Višeg suda u Podgorici“, kaže se u saopštenju.

