U zemljotresu u Maroku poginulo najmanje 296 ljudi

Rabat, (MINA) – Najmanje 296 ljudi poginulo je u snažnom zemljotresu koji je kasno sinoć pogodio centralni Maroko, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova te zemlje.

“Prema privremenom izvještaju, u zemljotresu je poginulo 296 ljudi u pokrajinama i opštinama Al Hauz, Marakeš, Uarzazat, Azilal, Čičaua i Taroudant”, saopštile su vlasti na državnoj televiziji, prenosi Radio Slobodna Evropa.

Navodi se da su mnogi ljudi poginuli u teško dostupnim planinskim područjima, a u zemljotresu magnitude 6,8 stepeni po Rihteru povrijeđene su najmanje 153 osobe.

Zemljotres se dogodio nešto poslije 23 sata po lokalnom vremenu, na relativno maloj dubini 71 kilometra jugozapadno od Marakeša, prema američkom Geološkom institutu.

Svjedoci u Marakešu rekli su novinskoj agenciji Rojters da su se neke zgrade srušile u dijelu grada koji je UNESCO-va svjetska baština.

Ovo je jedan od najjačih potresa u Maroku u posljednjih nekoliko godina, i iako su relativno rijetki, u zemljotresu magnitude 5,8 stepeni iz 1960. godine poginule su hiljade ljudi.

