U Talinu svjetska premijera filma Živi i zdravi

Podgorica, (MINA) – Mediteranska komedija Živi i zdravi, reditelja i scenariste Ivana Marinovića, svjetsku premijeru imaće u okviru filmskog festivala u Talinu, koji će biti održan od 3. do 19. novembra, objavljeno je na sajtu festivala.

U filmu su vjenčanje, tradicija, običaj, ali i sukob novog i starog u prelijepom ambijentu primorja Crne Gore, prikazani kroz dinamičan i komplikovan odnos mlade koja odustaje od udaje i mladoženje koji je na insistiranje oca primoran na taj čin.

Selektor filmskog festivala u Talinu Edvinas Pukšta rekao je da je film Živi i zdravi dirljiva i eksplozivna crnogorska komedija.

“Ne govori samo o vjenčanju, već dočarava šarm tradicije koji se ironično miješa sa strogim društvenim pravilima, autentičnim lokalnim pjesmama i suludim običajima tokom porodičnih okupljanja”, rekao je Pukšta.

Iz Portonovog su saopštili da je Marinović vjerovatno jedini Crnogorac koji je sposoban da iz nesreće, sebičnosti, zavisti, bolesti, alkoholizma i pokvarenosti izvuče nevjerovatnu i “urnebesnu” priču.

Navodi se da je Marinovićeva debitantska komedija “Igla ispod praga” bila na više od 50 festivala i uspostavila balkanski standard za komediju.

“Ovo je vješto napisana drama, koja je okupila impresivan broj talentovanih i nagrađivanih filmskih zvijezda, koja donosi vesele obrte, čudnovate i apsurdne šale, neprikladne situacije, kao i igru lažnih osmijeha“, kaže se u saopštenju.

Marinović je rekao da mu je drago što će film Živi i zdravi imati premijeru na prestižnom filmskom festival u Talinu.

“Publika će imati priliku da se susretne ne samo sa mentalitetom našeg podneblja, već i sa filmom koji je punokrvna komedija, kakva može da nikne samo u ovom dijelu Evrope”, rekao je Marinović.

On je kazao da se trudio da, osim humora koji proizilazi iz mentaliteta i običaja crnogorskog kraja, ponudi i uvid u ideološki jaz unutar porodice, kao i u neke od suštinskih problema svoje generacije.

“Vjerujem da ovaj film ima univerzalni karakter u kome se svi mogu prepoznati“, kazao je Marinović.

Glumačku ekipu filma čine Mirjana Joković, Tihana Lazović, Goran Bogdan, Snježana Sinovčić Šiškov, Momčilo Pićurić, Goran Slavić, Dejan Đonović, Dragana Dabović i drugi.

Film je sniman u Crnoj Gori na poluostrvu Luštica i Portonovom.

Navodi se da je film Živi i zdravi većinski crnogorski, ali je u pitanju ko-podukcija sa još pet država.

“Partneri su Adriatic Western iz Crne Gore, Sense Production iz Srbije, Analog Vision iz Češke, Kinorama iz Hrvatske, Krug Film iz Severene Makedonije i Spok Film iz Slovenije”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su film podržali Filmski centar Crne Gore, Opština Herceg Novi, Portonovi rizort, Turistička organizacija Herceg Novi, Filmski centar Srbije, Češki filmski fond, Hrvatski audiovizuelni centar, Filmska agencija Severne Makedonije, Slovenski filmski centar, Eurimages, Kreativna Evropa MEDIA i See Cinema Network.

U saopštenju se ističe da je film Živi i zdravi već u toku faze razvoja projekta osvojio dvije nagrade: Krzysztof Kieslowski za najbolji scenario na Kanskom festivalu i Excelence Award u okviru Sarajevskog Filmskog festivala.

Festival Black Nights Talin je festival A kategorije, a poznat je i kao najveći filmski market na sjeveru Evrope.

Premijera filma se očekuje početkom naredne godine.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS