Milena Milatović pokreće projekat Dječijim koracima kroz crnogorsku kulturu

Podgorica, (MINA) – Supruga predsjednika Crne Gore Milena Milatović pokreće projekat za djecu i mlade pod nazivom Dječijim koracima kroz crnogorsku kulturu, čiji je cilj promocija kulturnog nasljeđa i muzejskih zbirki na edukativan i prijemčiv način.

Kako je saopšteno iz kabineta Milatovića, kroz aktivnosti prilagođene dječjem uzrastu, poput obilazaka muzeja i učešća u edukativnim interaktivnim radionicama, djeci će se predstaviti muzejski eksponati i umjetnička djela koja se čuvaju u zbirkama muzeja širom Crne Gore.

Cilj je, kako su rekli, da se djeci približi bogata kulturna baština države.

„Prva pilot radionica, organizovana u saradnji sa Narodnim muzejom Crne Gore, održana je u petak i bila je posvećena nošnjama sa teritorije cijele države“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su djeca tom prilikom obišla Etnografski muzej na Cetinju i kroz interaktivnu igru, crtanje i zabavu se upoznali sa raznolikostima tradicionalne odjeće naroda sa teritorije Crne Gore.

„Projekat “Dječijim koracima kroz crnogorsku kulturu” nastoji da posredstvom istraživanja kulturnog nasljeđa djeci približi osnovne pojmove o poštovanju različitih kultura, zatim da podstakne razvoj kreativnosti i mašte i poveže djecu sa zajednicom, kulturom i tradicijom“, rekli su iz kabineta predsjednika.

Kako su kazali, nastavak aktivnosti na projektu planiran je tokom ljeta u različitim gradovima Crne Gore.

