Kata timu peto mjesto u Zadru

Podgorica, (MINA) – Muški kata tim karate reprezentacije Crne Gore kao petoplasirani završio je nastup na Evropskom prvenstvu u Zadru.

Tim u sastavu Vladimir Mijač, Arijan Kočan, Kenan Nikočević i Nikola Milić, poražen je u meču za treće mjesto od Azerbejdžana 41,1-40,6.

Bronzana ekipa iz Gvadalahare borbu za drugu uzasopnu medalju izborila je pobjedama protiv Srbije i Njemačke, dok je u polufinalnom meču poražena od Turske 41,90 -39,0.

Kao petoplasirani juče završio je i Nemanja Mikulić (do 75), dok je srebrnu medalju osvojio Nenad Dulović (67).

