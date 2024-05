Stvoreni uslovi za otvaranje filijale MUP-a u Petrovcu

Podgorica, (MINA) – Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović i izvršni direktor Pošte Crne Gore Josip Đurašković potpisali su memorandum o saradnji, kojim se stvaraju uslovi za otvaranje filijale Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) u Petrovcu.

Iz MUP-a su saopštili da je memorandum o saradnji potpisan u cilju unapređenja kvaliteta usluga, posebno u dijelu izdavanja dokumentacije u nadležnosti tog resora.

Memorandumom je, kako su rekli, predviđeno da Pošta Crne Gore ustupi MUP-u prostor od 70 metara kvadratnih, u okviru svoje poslovnice u Petrovcu, na trajno korišćenje.

„Ministarstvo se obavezalo da za potrebe otvaranja filijale preduzme sve neophodne aktivnosti u pogledu adaptacije prostora i obezbjeđivanja sredstava za tu namjenu“, kaže se u saopštenju.

Šaranović i Đurašković su naveli da su zadovoljni zbog postignutog dogovora i da su uvjereni da će otvaranje filijale Ministarstva značajno olakšati pristup uslugama koje pruža MUP, ne samo građanima Petrovca, već i brojnim turistima koji posjećuju taj dio crnogorske obale.

„Istovremeno se preduzimaju aktivnosti i na finalizaciji stvaranja adekvatnih uslova za rad MUP-a i u opštini Gusinje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da Ministarstvo na taj način aktivno jača kapacitete u brojnim segmentima rada, što će se nastaviti i u narednom periodu.

