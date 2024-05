Pobjede Dalasa i Bostona

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Dalasa pobijedili su Oklahomu 105:101 i poveli 2:1 u polufinalu plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige.

Dalas je do pobjede pred svojim navijačima vodio Pi Džej Vašington sa 27, dok su sa sa po 22 poena meč završili Luka Dončić i Kajri Irving.

Kod Oklahome najbolji je bio Šaj Gildžes-Aleksander sa 31 poenom.

Prednost od 2:1 na Istoku ima Boston, koji je kao gost savladao Klivlend 106:93.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džejson

Tejtum sa 33, dok je Džejlin Braun utakmicu završio sa 28 poena.

Kod Klivlenda istakao se Donovan Mičel sa 33 poena.

