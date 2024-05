Alijev prejak za Prašovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski bokser Dilan Prašović nije uspio da osvoji šampionski pojas u WBC internacional silver u superteškoj kategoriji.

On je večeras u Kelnu poražen od naturalizovanog Francuza Murada Alijeva prekidom u trećoj rundi.

To je Prašoviću četvrti poraz na profi ringu.

Novljanin u glavnoj borbi bokserskog spektakla Univerzum boksing najt u dvorani Motorvorld, pred oko 20 hiljada gledalaca, nije imao rješenja za skoro 15 santimetara visočijeg i skoro deset kilograma težeg rivala.

Aleijev je u drugoj rundi snažnim udarcima primorao sudiju u ringu na brojanje.

Slično je bilo i u trećoj rundi, u čijem finišu je, u razmjeni udaraca Prašović “izvukao deblji kraj”, pa je sudija prekinuo borbu.

Prašović je kazao da nije imao adekvatne pripreme od kad je ostao bez trenera.

“Nijesam imao dovoljoo vremena sa trenerom Momčilom Zlatičaninom da se pripremi za meč. Da smo imali više vremena i adekvatne pripreme, dobre sparing partnere ovo bi se drugačije završilo. Nijesam najbolji, ali siguran sam da pripadam samom vrhu”, rekao je Prašović akon meča.

On je kazao da će u anstavlu karijere preći u kategoriju do 102 kilograma.

Prašević se zahvalio članovima svog tima na podršci i menadžeru Todoru Zečeviću na prilici da bude dio bokserskog spektakla Univerzum boksing najt u dvorani Motorvorld.

Alijev je u Kelnu upisao 11 pobjeda u isto toliko mečeva na profi ringu, od kojih je osam dobio prekidom.

Prašović je doživio četvrti poraz, a na profi rigu ima i 17 pobjeda, od kojih 14 prekidima.

On je i prethodna tri poraza doživio na velikim bokserskim arenama – dva u Londonu od Britanaca Lorensa Okolija i Ajsaka Čemberlena i jedan u Omsku od Rusa Alekseja Papina.

