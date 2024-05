Evropski đir sjutra u Mojkovcu, Beranama i Baru

Podgorica, (MINA) – Proslava Dana Evrope biće nastavljena sjutra u Mojkovcu, Beranama i Baru, saopšteno je iz Ministarstva evropskih poslova (MEP).

Iz tog resora su kazali da Crna Gora ove godine slavi Dan Evrope u više opština, kroz brojne događaje u okviru inicijative Evropski đir, reflektujući svoje težnje ka evropskoj integraciji i usvajanju zajedničkih evropskih vrijednosti.

Kako su naveli, događaj u Mojkovcu, tokom kojeg djeca iz vrtića „Jevrosima Jevra Rabrenović“ imaju plesne tačke i interaktivan zabavni sadržaj, počeće u deset sati i 20 minuta na trgu Ljubomira Bakoča.

Na otvaranju će govoriti potpredsjednik Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić, predsjednik opštine Mojkovac Vesko Delić i predstavnica Delegacije Evropske unije (EU) u Crnoj Gori Valentina di Sebastijano.

Manifestacija u Beranama počinje u deset sati i 15 minuta u Polimskom muzeju, debatom na temu „Članstvo Crne Gore u EU će pozitivno uticati na očuvanje crnogorske tradicije i identiteta“, koju će voditi članovi debatnog kluba Gimnazije „Panto Mališić“.

„Uvodna obraćanja imaće predsjednik opštine Berane Vuko Todorović, vršiteljka dužnosti generalne direktorice za pristupanje i pravnu tekovinu EU Jovana Dragović i predstavnica Delegacije EU u Crnoj Gori Margarida Mariguesa“, kaže se u saopštenju.

Iz MEP-a su naveli da će, od 12 sati, glavna gradska ulica oživjeti uz nastupe učenika Škole za osnovno muzičko obrazovanje u Beranama i kulturno-umjetničkog društva „Duga“, koji će svojim programom dodatno obogatiti ovu proslavu.

Organizovano je i slikanje na temu “Evropa i ja”, na glavnoj gradskoj ulici na kojem će učestvovati učenici osnovnih škola.

U Baru će, u 20 sati, biće organizovan Koncert filmske muzike u sali Doma kulture „Vladimir Popović Španac“, u produkciji JU „Crnogorska kinoteka“ uz partnerstvo JU „Kulturni centar“ Bar.

Kako su kazali iz MEP-a, koncert je besplatan i otvoren je za javnost.

Evropski đir organizuju opštine Bar, Nikšić, Kolašin, Mojkovac, Berane, Žabljak, Petnjica i Pljevlja, zajedno sa MEP-om, uz podršku Delegacije EU, a u sklopu EU4ME programa.

„Naziv Evropski đir odražava energiju i dinamiku s kojom Crna Gora prilazi procesu evropske integracije, ističući značaj kretanja, razvoja i zajedništva“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da program obuhvata različite aspekte kulturnog i društvenog života, uključujući edukativne radionice, umjetničke izložbe, sportske i muzičke događaje, sve u svrhu promocije evropskog duha i zajedništva.

