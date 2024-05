Ozbiljnim reformama vratiti povjerenje građana u demokratske procese

Podgorica, (MINA) – Izvještaj Nacije u tranziciji organizacije Fridom haus za Crnu Goru je realan i ukazuje da su neophodne ozbiljne reforme da bi se povratilo povjerenje građana u demokratske procese i vladavinu prava, smatraju u Građanskoj alijansi (GA).

Koodrinator programa u GA, Pavle Ćupić, rekao je da Crna Gora izvještaj treba da prihvati sa zabrinutošću, s obzirom na to da je predstavljeno nazadovanje države u demokratskim pokazateljima.

“Iako je takva ocjena za zabrinutost, ipak smatramo da je ocijenjeno stanje u Crnoj Gori realno i ukazuje da su neophodne ozbiljne reforme, kako bi se povratilo povjerenje građana u demokratske procese i vladavinu prava”, naveo je Ćupić.

On je kazao da očekuju da će nadležni prepoznati izvještaj kao poziv na djelovanje i da će uložiti napore u cilju rješavanja identifikovanih problema.

Komentarišući pad indeksa lokalne demokratske uprave sa 4,25 na 4, Ćupić je naveo da stanje u brojnim opštinama nije dobro.

On je podsjetio da u Šavniku još nije okončan izborni proces, da su u jednom broju opština raspisani prijevremeni izbori, a početkom naredne godine će se održati i redovni izbori u pojedinim opštinama.

“Krize vlasti u pojedinim opštinama su se najviše odrazile i štetile samim građanima i stanje se mora popraviti u narednom periodu, jer građani to očekuju od svojih predstavnika”, istakao je Ćupić.

On je dodao da vjeruje da će izborni proces pokazati svim učesnicima na političkoj sceni da su građani i te kako slobodni u odlučivanju i sposobni da kazne sve one političke subjekte koji nijesu ispunili obećanja.

“Uz to, neophodne su i hitne reforme izbornog zakonodavstva, kako bi se na pravi način suzbila politizacija i unaprijedila efikasnost opštinskih organa”, kazao je Ćupić.

Komentarišući pad indeksa demokratije u Crnoj Gori u odnosu na 2022. godinu, on je rekao da je period od promjene vlasti 2020. godine obilježila politička nestabilnost u kojem su formirane tri manjinske vlade.

Prema riječima Ćupića, naslijeđeni su problemi prethodnog režima, koji su dodatno doprinijeli takvom stanju, ali i koji su pokazali neophodnost temeljnih reformi, koje će biti dugotrajne i sveobuhvatne.

Potrebno je, kako je poručio, postići nacionalni konsenzus oko određenih pitanja koja su važna za državu i građane.

“Prije svega, mislim na reforme koje se moraju sprovesti u cilju uspostavljanja vladavine prava”, rekao je Ćupić.

On je ocijenio da će, ukoliko budu stvorene slobodne i nezavisne institucije, država moći da se posveti i ekonomskim reformama, koje će direktno uticati na bolji život gradjana.

Ćupić je, govoreći o tome što političari nekad uvažavaju izvještaj Fridom hausa, a nekad ne, rekao da to jasno ukazuje na selektivno prihvatanje ocjena relevantnih organizacija i političku manipulaciju.

“Takvo njihovo ophođenje podriva povjerenje građana u političke institucije i dovodi u pitanje njihovu sposobnost da efikasno rješavaju probleme i rade u interesu građana, vodeći se jasnim principima”, smatra Ćupić.

On je rekao da, umjesto toga, političari moraju ocjene prihvatiti kao konstruktivne i iskoristiti ih za unapređenje stanja u državi, a time i izgraditi povjerenje građana.

Ćupić je, govoreći o najvećim izazovima koji su pred Crnom Gorom, izdvojio sprovođenje reformi u pravosuđu i sektoru bezbjednosti, suzbijanje korupcije na svim nivoima vlasti i jačanje medijskih sloboda.

“Pored toga, sveobuhvatna izborna reforma trebalo bi da doprinese stvaranju neophodnih uslova za održavanje izbornih procesa, koji bi bili kvalitetniji i transparentniji nego do sada, a uvođenjem otvorenih lista uveliko bi se doprinijelo uslostavljanju direktne demokratije”, rekao je Ćupić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS