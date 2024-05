Šćekić čestitao Duloviću evropsko srebro

Podgorica, (MINA) – Srebrna medalja Nenada Dulovića dokaz je da karate u Crnoj Gori ima veliki potencijal, kazao je ministar sporta i mladih Dragoslav Šćekić.

On je čestitao Duloviću osvajaje srebrne medalje na seniorskom Evropskom prvenstvu u Zadru.

“Želim da izrazim neizmjerno zadovoljstvo povodom osvajanja Nenadove medalje, koja je dokaz da karate u Crnoj Gori ima veliki potencijal”, rekao je Šćekić.

On je naglasio da je medalja rezultat truda i rada u prethodnom periodu Dulovića, stručnog štaba reprezentacije i Karate saveza.

“Od srca čestitam Nenadu, stručnom štabu i Savezu na izvanrednom uspjehu, uz nadu da će nam i u budućnosti donositi puno radosti“, zaključio je Šćekić.

