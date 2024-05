Mandić: U Donjoj Gradini se desio genocid koji se može mjeriti sa Aušvicom

Podgorica, (MINA) – U Donjoj Gradini se desio genocid koji se može mjeriti samo sa Aušvicom i Treblinkom, kazao je predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić.

Kako je saopšteno iz Skupštine, Mandić je danas, zajedno sa premijerom Srbije Milošem Vučevićem i predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom, položio vijenac na spomen području Donja Gradina povodom “Dana sjećanja na žrtve genocida nad Srbima, Jevrejima i Romima u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj”.

Mandić je istakao da mu je velika čast što ima priliku da se „u ime Crne Gore i svih njenih građana, u ime svih njenih naroda i svakog čovjeka, žene i djeteta pokloni sjenama stradalih u Jasenovcu i iskaže osjećanje naše države prema onome što se desilo od 1941. do 1945. godine“.

„Ovdje se desio genocid i taj genocid se po svojoj razmjeri jedino može mjeriti sa Aušvicem i Treblinkom. Bio je jedno od mjesta koje je između ostalog uticalo i na oblikovanje čitavog načina razmišljanja“, kazao je Mandić.

On je istakao da je Donja Gradina dugo skrivana od javnosti.

„Ali je sada mjesto gdje se okupljamo i čuvamo sjećanje srpskog naroda i svih onih koji su stradali sa njim, prije svega jevrejskog i romskog naroda“, dodao je Mandić.

