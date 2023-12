U srijedu protest zaposlenih u prosvjeti

Podgorica, (MINA) – Sindikat prosvjete (SPCG) organizovaće u srijedu protest na platou ispred Skupštine Crne Gore zbog, kako je saopšteno na konferenciji za novinare, kršenja Granskog kolektivnog ugovora (GKU).

Predsjednik SPCG Radomir Božović pozvao je sve zaposlene u prosvjeti, ne samo članove Sindikata, da dođu na protest.

On je podsjetio da su prošle godine potpisali GKU u kojem je predviđeno povećanje koeficijenata za zaposlene u prosvjeti.

Božović je dodao da su, kada su pregovarali, postigli mjeru kompromisa da bi došli do ukupnog povećanja od 45 odsto, u dvije godine, iz tri puta.

„Saznali smo iz medija, prije desetak dana, da nova Vlada budžetom za narednu godinu nije predvidjela povećanje zarada za prosvjetne radnike od deset odsto. Bili smo iznenađeni, blago rečeno“, kazao je Božović.

On je naveo da se postavlja pitanje kako neko može da zaboravi 15 hiljada prosvjetnih radnika i ono što je potpisano.

“Ovdje nije riječ da mi tražimo nove pregovore, da hoćemo nešto što nam je neko obećao, pa nije ispunio. Tražimo samo da se ispoštuje ono što je potpisano“, poručio je Božović.

Prema njegovim riječima, GKU je za prosvjetne radnike „sveto pismo“.

„Tražimo da Vlada ne gazi dostojanstvo prosvjetnih radnika. Ako ovo dozvolimo, ne samo prosvjetni radnici nego uopšte crnogorska javnost, onda mogu da kažem da je Crna Gora postala hajdučka zemlja gdje svako može da se ponaša kako hoće, u skladu sa tim koliko moći i vlasti ima“, naveo je Božović.

On je rekao da ne želi da vjeruje “da živimo u zemlji u kojoj je to moguće”.

„Sva pravna sredstva ćemo primijeniti da odbranimo naše stečeno pravo“, poručio je Božović.

Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđa Keković kazao je da je svaki ugovor, pa i GKU za oblast prosvjete, po definiciji autonomija dvije strane.

„Niko nikog tu nije tjerao, strane su se dogovorile, a ono što je preuzela jedna Vlada, mora poštovati druga“, istakao je Keković.

On je naveo da je, u trenutku kada se pregovaralo o povećanju zarada zaposlenima u prosvjeti, bio ogroman pritisak na SPCG od jednog dijela nevladinog sektora, koji je tada tražio da to povećanje bude 65 odsto.

U GKU, kako je kazao Keković, piše koji koeficijenti će se primjenjivati od 1. januara ove, naredne i 2025. godine.

„Ima jedna norma, stav, koji je ostavio mogućnost ugovornim stranama da, ukoliko procijene da se nešto dešava na toj sceni, u konkretnom slučaju mogućnost da se ti koeficijenti eventualno i povećaju, ugovorne strane dogovore o tome pojedinačnim ili posebnim sporazumom“, naveo je Keković.

Do tog dogovora, kako je rekao, nije došlo.

„Ako taj sporazum ne postoji, tada GKU mora biti primijenjen na način što će prosvjetni radnici od 1. januara naredne godine dobiti koeficijente onako kako su oni propisani GKU“, poručio je Keković.

On je naveo da će, ukoliko GKU ne bude primijenjen na januarsku platu sa novim koeficijentima, 15 hiljada zaposlenih u prosvjeti tužiti državu a, prema prvim procjenama, taj trošak bi iznosio nekih 20 miliona EUR, samo za sudske sporove.

„Krajnje je vrijeme da se u ovoj državi uvede odgovornost na svim nivoima“, kazao je Keković.

On je pozvao Vladu i resorno Ministarstvo da, kako je naveo, urade ono što moraju, da se ne izlažu riziku od tužbi i da od januarske plate primijene koeficijente onako kako ih obavezuju GKU za oblast prosvjete.

Advokat Nikola Bulatović naveo je da su se pojavile neke nejasnoće, a da je sve u potpunosti kristalno jasno.

On je kazao da isplata plate za januar treba da bude onako kako je propisano GKU, i da se traži primjena koeficijenata utvrđenog tim ugovorom.

Bulatović je rekao da, pored prava na naknadu za manje isplaćenu zaradu, zaposleni imaju mogućnost da podnesu tužbu nadležnom sudu.

„Pored toga, stiču pravo na još jednu vrstu tužbe, o kojoj se ne priča posljednjih dana, a to je naknada za diskriminaciju, jer bi oni u Crnoj Gori bili diskriminisani, što znači da bi svi drugi koji primaju platu sa državnog budžeta primili punu platu, a samo oni u manjem iznosu“, dodao je Bulatović.

Direktor firme Fidelity consulting Miloš Vuković kazao je da predlažu da se povećanje plata zaposlenima u prosvjeti izvrši sa pozicije budžetske rezerve, koja iznosi 60,8 miliona EUR.

„Limiti potrošnje za prosvjetu se na ovaj način neće kršiti, a ispoštovaće se preko 15 hiljada radnika koji čekaju ugovoreno povećanje zarada“, rekao je Vuković.

On je kazao je da je Vlada Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu prekoračila limit tekuće potrošnje za 156,21 milion EUR, ili 12,6 odsto više u odnosu Smjernice makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2026. godine.

Na te Smjerinice se, kako je dodao, Vlada poziva kada saopštava da nije moguće povećati zarade prosvjetarima.

„Pitamo se kako je moguće da Vlada predloži budžet u kome se jasno prekoračuje limit tekuće potrošnje u ovolikom iznosu, a problematizuje prekoračenje limita kada je povećanje plata prosvjetnim radnicima u pitanju“, naveo je Vuković.

On je rekao da su Predlogom zakona o budžetu za narednu godinu pojedine potrošačke jedinice takođe prekoračile limite potrošnje definisane Smjernicama makroekonomske i fiskalne politike.

Vuković je istakao da je limit budžetske rezerve prekoračen za čak 90 odsto u odnosu na limit koji je predviđen Smjernicama.

On je naveo da je evidentno kršenje brojnih indikatora iz Smjernica makroekonomske i fiskalne politike.

Vuković je kazao da je upitna legitimnost Smjernica makroekonomske i fiskalne politike za period od ove do 2026. godine, s obzirom na to da ih je donijela prošla Vlada, koja prije toga nije usvojila fiskalnu strategiju, kako to nalaže Zakon o budžetu i fiskalnoj odgovornosti.

„Smjernice koje su izgovor Vlade za neuključivanje povećanja zarada za prosvjetu nijesu zasnovane na fiskalnoj strategiji, što znači da nijesu legitimne“, dodao je Vuković.

Prekoračenje limita potrošnje budžeta, kako je naveo, ne vuče nikakve pravne posljedice.

Vuković je istakao da novca u budžetu ima.

„Postavlja se pitanje kako je moguće da, uprkos visokim naplatama prihoda, nema bruto 19 miliona EUR za prosvjetne radnike“, kazao je Vuković.

Protest ispred Skupštine će, kako je najavljeno na konferenciji, početi u 11 sati i 55 minuta.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS