U snažnom zemljotresu u Maroku poginulo više od 600 ljudi

Rabat, (MINA) – Broj mrtvih u zemljotresu u Maroku popeo se na 632, a 329 ljudi je povrijeđeno, objavila je marokanska državna televizijska kuća Al Aoula, pozivajući se na Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Al Aoula je objavila da je 51 osoba u kritičnom stanju.

Marokanski geofizički centar saopštio je da se zemljotres dogodio u području Ighila u planinama Visokog Atlasa, s magnitudom od 7,2 stepena.

Geološki institut Sjedinjenih Američkih Država procijenio je magnitudu zemljotresa na 6,8 i saopštio da je bio na relativno maloj dubini od 18,5 kilometara, prenosi Al džazira Balkans.

Ighil, planinsko područje s malim poljoprivrednim selima, nalazi se oko 70 kilometara jugozapadno od Marakeša.

Zemljotres se dogodio nešto poslije 23 sata po lokalnom vremenu.

Lokalni zvaničnik potvrdio je da se većina smrtnih slučajeva dogodila upravo u planinskim područjima do kojih je teško doći.

Stanovnici Marakeša rekli su da su se srušile neke zgrade u starom gradu, mjestu UNESCO-ve svjetske baštine.

Montasir Itri, stanovnik planinskog sela Asni u blizini epicentra, kazao je da je većina kuća tamo oštećena.

“Naši susjedi su pod ruševinama i ljudi naporno rade na njihovom spašavanju, koristeći raspoloživa sredstva u selu”, naveo je on.

