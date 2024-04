Taveri: Etičko novinarstvo vitalno za očuvanje demokratije

Podgorica, (MINA) – Etičko novinarstvo vitalno je za očuvanje demokratije i pomaže u izgradnji povjerenja između medija i javnosti, kazala je viša službenica za programe u ARTICLE19 Roberta Taveri, navodeći da je to bitno za efikasno funkcionisanje demokratskih institucija.

ARTICLE19 sprovodi novu kampanju Check It First, koja za cilj ima promociju etičkog novinarstva i sprečavanje širenja lažnih vijesti u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori i Srbiji.

Oni, kroz kampanju, rade zajedno sa novinarima i medijskim profesionalcima na poboljšanju tačnosti izvještavanja i povećanju medijske pismenosti među javnošću u regionu.

Taveri je naglasila da su ta kampanja i etičko novinarstvo značajni u državama Zapadnog Balkana.

“Etičko novinarstvo je zaista vitalno za očuvanje i zdravlje demokratije. Pomaže u izgradnji i održavanju povjerenja između medija i javnosti, osiguravajući da građani budu dobro informisani i angažovani”, rekla je Taveri agenciji MINA.

Ona je dodala da je to bitno za efikasno funkcionisanje demokratskih institucija i za zaštitu demokratskih vrijednosti.

Taveri je istakla da novinari imaju dužnost da se pridržavaju etičkih načela koja vode njihovu profesiji, navodeći da ta načela služe kao prva linija odbrane od dezinformacija.

“Stvarajući medijski sadržaj koji je tačan, iskren i nepristrasan, novinari i novinarke mogu suzbiti širenje lažnih vijesti i osvojiti kredibilitet, doprinoseći tako demokratskijem društvu”, kazala je Taveri.

Ona je kazala da, da bi doprinijeli zaustavljanju širenja dezinformacija, novinari mogu integrisati standarde etičkog novinarstva u svoje izvještavanje, koristiti precizan jezik i potvrđivati činjenice, pridružiti se pozivima za zakone koji osiguravaju slobodu medija, raznolikost i pluralitet, tako da mogu slobodno obavljati svoj posao nezavisno.

Taveri je navela da je ARTICLE 19 pokrenuo Nagradu za etičko novinarstvo kao dio svoje regionalne kampanje ‘CheckitFirst.

“Ova inicijativa ima za cilj povećanje poštovanja principa etičkog novinarstva među medijskim profesionalcima u Bosni i Hercegovini, na Kosovu, u Crnoj Gori i Srbiji”, rekla je Taveri.

Kako je kazala, novinari se ohrabruju da dostave članke koji pokazuju usklađenost s principima etičkog novinarstva, demonstrirajući kako ti principi pozitivno utiču na tačnost i objektivnost njihovih priča.

“Učestvujući u ovim nagradama i podržavajući kampanju, novinari imaju priliku da javno ponovo potvrditi principe etičkog novinarstva”, navela je Taveri.

Ona je istakla da bi prijave trebale pokazati kako principi etičkog novinarstva utiču na proces provjere informacija prije objavljivanja i kako oblikuju izabranu novinsku priču.

Rok za podnošenje prijava je 12. april, a četiri pobjednika (po jedan iz svake države) dobiće pozivnice za studijsku posjetu Briselu i Londonu i biće nagrađeni novčanom nagradom.

Taveri je dodala da će tako i podržati promociju i širenje kampanje CheckitFirst.

Više informacija, uključujući smjernice i obrazac za prijavu, dostupne su na slinku: https://www.article19.org/checkitfirst-guidelines-and-submission-form/.

“Ohrabrujemo sve novinare na Zapadnom Balkanu da učestvuju i pokažu svoju posvećenost etičkom novinarstvu”, poručila je Taveri.

ARTICLE19 radi širom svijeta na promociji prava na slobodu izražavanja i pristupa informacijama, vjerujući u svijet u kojem se svi ljudi svugdje mogu slobodno izražavati i aktivno učestvovati u javnom životu bez straha od diskriminacije.

