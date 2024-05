Završetak javnog poziva za podršku unapređivanju pčelarstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Javni poziv za dodjelu sredstava podrške za nabavku košnica, djelova košnica, pčelarskog pribora i opreme i električne ograde (čobanica) za ovu godinu završava se danas, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Iz Ministarstva su objasnili da je do završetka javnog poziva došlo, jer ukupna visina podrške, na osnovu zahtjeva za dodjelu podrške, prevazilazi planirani iznos sredstava opredijeljenih kroz Agrobudžet za ovu godinu.

„Zahtjevi za ostvarivanje prava na sredstva podsticaja, podnijeti nakon današnjeg dana, biće odbijeni“, navodi se u saopštenju.

Javni poziv objavljen je 5. aprila na sajtu Ministarstva i u dnevnom listu Pobjeda na osnovu Agrobudžeta i Programa unapređivanja pčelarstva.

