Ivanović: Crnogorska diplomatija posvećena profesionalnom prevazilaženju konflikata

Podgorica, (MINA) – Crnogorska diplomatija permanentno iskazuje odlučnost i posvećenost principima multilateralizma, s konstantnim profesionalnim i ljudskim odnosom za prevazilaženje konflikata u svijetu, rekao je ministar vanjskih poslova Filip Ivanović.

On je danas na Cetinju priredio prijem povodom obilježavanja 150 godina od uspostavljanja Knjaževske kancelarije za spoljne poslove Crne Gore.

Prijem je, kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP), okupio članove diplomatskog kora, nekadašnje ministre vanjskih poslova, bivše i sadašnje ambasadore, predstavnike Prijestonice Cetnje, kao i brojne druge zvanice, među kojima je bio i princ Nikola Petrović-Njegoš.

Ivanović je istakao da se sa posebnom emocijom obilježava jubilej dostojan poštovanja, u crnogorskoj prijestonici, jezgru državnosti i nezavisnosti Crne Gore, odakle su, kako je dodao, potekle prve diplomatske note ispisane vizionarskom rukom crnogorskih umnih vladara i školovanih diplomata.

Ivanović je podsjetio da “Glas Crnogorca” od 30. marta 1874. godine donosi vrijedno svjedočanstvo o reformi tadašnjeg Senata i novom ustrojstvu državne uprave Knjaževine Crne Gore, i formiranju Knjaževske kancelarije za spoljne poslove, koja će biti nukleus budućeg Ministarstva inostranih djela.

“S uvažavanjem, danas, odajemo počast izuzetnim ličnostima crnogorske diplomatije toga doba: šefu Kancelarije za spoljne poslove i prvom ministru inostranih djela Knjaževine Crne Gore, vojvodi Stanku Radonjiću”, kazao je Ivanović.

On je dodao da se čast odaje i ministrima inostranih djela vojvodi Gavru Vukoviću, Lazaru Tomanoviću, Dušanu Gregoviću, Evgeniju Popoviću, Antu Gvozdenoviću, Peru Šoću, Petru Plamencu.

“I drugim vrsnim diplomatama koji su trajno uzdigli sebe u svijetle uzore naše istorije i darovali joj osobni pečat, uključujući i briljantne crnogorske ambasadore iz vremena Jugoslavije“, dodao je Ivanović.

On je naglasio da današnja manifestacija, organizovana u susret Danu nezavisnosti Crne Gore, predstavlja svojevrstan Dan crnogorske diplomatije.

Navodi se da je Ivanović podsjetio na esencijalnu ulogu i važnost konzistentne diplomatije u očuvanju suvereniteta i sprovođenju vanjskopolitičkih prioriteta, sa akcentom na kredibilno članstvo Crne Gore u NATO-u, kao i snažna stremljenja za punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Ivanović je istakao da Crna Gora, drevna, mediteranska zemlja, suštinski baštineći uzvišene vrijednosti multietničkog i multikonfesionalnog društva, punim kapacitetom doprinosi dobrosusjedskim odnosima, regionalnoj saradnji i stabilnosti.

“Crnogorska diplomatija permanentno iskazuje odlučnost i posvećenost principima multilateralizma, s konstantnim profesionalnim i ljudskim odnosom za prevazilaženje konflikata u svijetu“, kazao je Ivanović.

On je dodao da svoju misiju u međunarodnim odnosima i kompleksnim geopolitičkim izazovima, Crna Gora vodi principijelno, istrajno i u duhu međusobnog uvažavanja.

“Sa pažnjom i senzibilitetom usredređeni na bezbjednost, mir, demokratski razvoj, poštovanje ljudskih prava, očuvanje dostojanstva, slobode i prosperitetnijeg života Crne Gore i čovječanstva, uz afirmaciju niverzalnih vrijednosti ljudskog društva”, naveo je Ivanović.

Iz MVP su rekli da su u saradnji sa Državnim arhivom Crne Gore, u okviru današnjeg prijema, bili izloženi i brojni eksponati koji svjedoče bogatoj istoriji crnogorske diplomatije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS