Budućnost osvojila trofej u Ohridu

Podgorica, (MINA) – Košarkaši Budućnost Volija, igrači do 15 godina, pobjednici su internacionalnog turnira u Ohridu.

Podgorički košarkaši do trofeja došli su sa maksimalnim učinkom, a u finalu savladali su Radnički iz Beograda 79:65.

Prethodno su u grupi slavili protiv Proletera 114:49 i bugarskog Volvsa iz Razgrada 118:88, dok su u polufinalu eliminisali Rabotnički iz Skoplja 87:86.

Upjeh je upotpunino Marko Popović, koji je proglašen za najboljeg košarkaša turira.

Turnir je okupio osam ekipa iz Srbije, Bugarske, Grčke, Sjeverne Makedonije i Crne Gore.

