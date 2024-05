Žabljački kraj njeguje evropske vrijednosti

Podgorica, (MINA) – Evropski đir na Žabljaku potvrdio je da taj dio Crne Gore njeguje evropske vrijednosti, ali i pokazao da je važno da Evropa dođe do svakog grada u državi.

To je poručeno sa manifestacije obilježavanja Dana Evrope na Žabljaku.

Kako je saopšteno iz Ministarstva evropskih poslova (MEP), glavni pregovarač Crne Gore sa Evropskom unijom (EU) Predrag Zenović kazao je da se evropske vrijednosti koje Žabljak dijeli baziraju na onome što su njegove prirodne ljepote, po čemu je jedinstven u cijeloj Evropi, kao i na kulturi, tradiciji, istoriji i ljudima.

Prema njegovim riječima, evropske ideje koje Žabljak nosi u sebi odnose se i na to što je on evropska ekološka prijestonica Crne Gore.

“Što su ideje ekološke Crne Gore potekle upravo iz ovoga kraja i što postoji cijeli jedan arsenal stvari koje mogu da budu za ponos Žabljaku i Žabljačanima, koje se odnose na održivi turizam, organsku hranu, drugačiju viziju života koja je zapravo evropska i koju ovaj kraj i te kako poznaje“, dodao je Zenović.

On je, kako je saopšteno, kazao da je zadovoljan što zajedno slave Dan Evrope.

“Da slavimo velike evropske vrijednosti ovdje na Žabljaku, koji te vrijednosti istorijski baštini i danas ih živi”, rekao je Zenović.

Predsjednik opštine Žabljak Radoš Žugić kazao je da manifestacija i program imaju za cilj da pokažu da EU i Evropa moraju da dođu do svakoga grada u Crnoj Gori.

„Današnja manifestacija ima za cilj da pokaže da lokalno rukovodstvo i Opština Žabljak stoje čvrsto na onim stanovištima i polazištima što je zvanična politika naše države, a to je da članstvo u EU i društvo u kojem se nalaze prosvijetljene države i prosvijetljeni evropski narodi, nema alternativu i da je Crnoj Gori mjesto upravo na tom putu“, kazao je Žugić.

On je istakao da je Opština Žabljak zastupljena u brojnim evropskim organima i evropskim tijelima, kao i da rade na kandidovanju brojnih evropskih projekata.

„Želimo da na svom primjeru potvrdimo da dosljedno stojimo na evropskom putu“, poručio je Žugić.

Predstavnik Delegacije EU u Crnoj Gori, Orlando Fusko kazao je da su Žabljak i Crna Gora oduvijek dio Evrope, kao i da današnja proslava pokazuje da dijele zajedničku viziju da Crna Gora ubrzo postane dio porodice Unije.

„Ove godine posebno, radujemo se i ponosni smo da ljudi Crne Gore šalju jasan i snažan signal, kroz proslave u devet opština, da se čitava zemlja, od sjevera do juga, od istoka do zapada, pridružuje evropskim vrijednostima i jasno iskazuje pripadnost Crne Gore evropskoj porodici“, rekao je Fusko.

On je zahvalio MEP-u i Opštini Zabljak što su organizovali svečanosti koje su, kako je naveo, apsolutno u evropskom duhu.

„Vožnjom bicikla simbolizujemo zelenu tranziciju i održivi saobraćaj. Karnevalom i pjesmama slavimo naše različitosti. Jelima predstavljamo kulinarsko bogatstvo Evrope. Izložbom ručnih radova podržavamo lokalne zanatlije. Danas je Žabljak najbolja slika Evrope!“, poručio je Fusko.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković kazao je da je dosadašnja saradnja sa EU donijela brojne benefite poljoprivrednim proizvođačima i građanima Crne Gore.

“Kroz fondove EU, podržali smo projekte koji su doprinijeli razvoju ruralnih područja, unapređenju infrastrukture, modernizaciji poljoprivrede i jačanju konkurentnosti naših poljoprivrednika“, kazao je Joković.

On je istakao da je Crna Gora sprovela značajne reforme u oblasti poljoprivrede i ruralnog razvoja, ribarstva i bezbjednosti hrane kako bi se uskladili sa standardima EU.

Prema njegovim riječima, proces evropskih integracija je prioritetni strateški cilj za crnogorsku državnu politiku.

Kako je saopšteno iz MEP-a, u okviru obilježavanja Dana Evrope, na Žabljaku je organizovana biciklistička tura „Idemo u EU“ od Crnog jezera do Trga durmitorskih ratnika, kao promocija ekološki prihvatljivijeg način prevoza.

Dodaje se da su na gradskom trgu organzovani „EU karneval“, izvođenje himni EU i Crne Gore, muzičke izvedbe popularnih Eurosong hitova pod nazovom „Djeca pjevaju EU“, izložba projekata finansiranih od EU, kao i prezentacija tradicionalnih jela iz zemalja članica Unije i izložba tradicionalnih ručnih radova sa radionicom pletenja.

