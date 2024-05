Perković: EP u Zadru još jedna uspješna misija

Podgorica, (MINA) – Evropsko prvenstvo (EP) u Zadru je još jedna uspješna misija Karate saveza, rekao je predsjednik te asocijacije Predrag Perković.

On je naglasio da je to takmičenje ocijenjeo kao uspješno jer je nastavljen kontinuitet osvajanja medalja i što su crnogorski karatisti pokazali da su blizu vrha i konkurentni u još nekim kategorijama i disciplinama.

“Dulović je pokazao i dokazao svoju klasu, svoj kvalitet. Finalu prošlogodišnjeg Svjetskog prvestva dodao je i finale na šampionatu Evrope. Prvi je crnogorski karatista koji je objedinio ta dva finala”, rekao je Perković na koferenciji za novinare.

On je naglasio da je crogorska reprezetacija imala još nekoliko zapaženih rezultata.

“Kata tim je treću godinu uzastopno imao meč za medalju. Ovog puta nijesu uspjeli, ali to što su radili za medalju govori da su konkurentni. Nemanja

Mikulić je bio blizu seniorske medalje, ali vjerujem da će i on brzo biti u prilici da nas obraduje”, rekao je Perković.

Dulović je bio akter finala u kategoriji do 67 kilograma, ali je poražen od Mađara Martala Iveša Tadišija.

Borba je završena neriješeno 1:1, ali je presudio prvi osvojeni poen mađarskog borca.

Dulović, koji je i zvanični vicešampion svijeta, na putu do finala u Zadru eliminisao je Mohameda Ozdemira iz Njemačke, Poljaka Miloša Sabijeckog, Grka Georgiosa Baliotisa i u polufinalu Borana Beraka iz Hrvatske.

“Srebrna medalja i fiale EP nijesu mali rezultat, pogotovo ne za mene. Posebno ako se ima u vidu da nikom to da sada od crnogorskih karatista nije uspjelo da bude akter svjetrskog i evropskog finala. Iza svega toga stoji veliki i predani rad, fizičke i psihičke pripreme”, rekao je Dulović.

Karatista Omladinca zahvalio se porodici što je vjerovala u njega, treneru u klubu Žarku Rakoviću i Dejana Vujisiću, koji je bio zadužen za fizičke pripreme, kao i selektorima Almiru Cecunjaninu i Dejanu Ivanoviću.

“Idemo dalje. Imajući u vidu da nema velikih takmičenja gledaću da posvetim pažnju sebi i mlađim takmičarima iz Omladinca i pomognem im da se što bolje spreme za takmičenja koja im predstoje”, rekao je Dulović.

On je naglasio da mu je žao što je u Zadru nije osvojena ekipna medalja.

“Za pola godine donio sam Crnoj Gori dvije velike medalje i nadam se da će one biti vrednovane na i da će mi zahvaliti na tome na najljepši mogući način. Nadam se da će medalja biti sjajnija sljedeće godine”, rekao je Dulović.

Kataš Vladimir Mijač kazao je da je bio jako blizu polufinala, navodeći da su ga od tog plasmana dijelila samo 0,2 boda.

“Nijanse su bile u pitanju, dao sam, kao i uvijek, sve od sebe jer su nastupi za reprezetaciju nešto posebo, zašta se uvijek daje 100 odsto sebe. Ekipno smo treću godinu uzastopno radili za medalju, za pola ocjene smo izgubili od Azerbejdžana. Možda sami sebe na neki način sami sebe pobijedili, da izgorjeli u želji”, rekao je Mijač.

Govoreći o kontinuitetu rezultata u katama, on je aglasio da ne bi bio moguć bez podrške Karate saveza.

“Organizacijom semiara i učešća na takmičenjima pomogli su nam da budemo iskusniji i da kvalitet podignemo na još veči nivo”, rekao je Mijač.

On se zahvalio Duloviću što je Cru Goru učinio ponosnom i što je na svom primjeru pokazao da se mogu postizati najzačajniji rezultati na najvećoj sceni.

Selektorka muškog tima u katama Milena Milačić kazala je da je zadovoljnna nastupom u katama, pojedinačno i ekipno.

“Žao mi je što smo ostali bez medalje i što makar nije ponovljen rezultat od prošle godine. Kvalitetno smo se pripremali i puno radili da ponovimo rezultat. Nedostajalo iskustvo koje Azerbejdžan ima u dugogodišnjem kotinuiranom radu i postizanju dobrih rezultata na šampionatima Evrope i svijeta”, rekla je Milačić.

Ona je istakla da je muški tim osvajanjem petog mjesta u Zadru izborio nastup na ekipnom prvenstvu svijeta u Španiji.

“Mijač je trebalo da prođe u polufinale, tih 0,2 boda je moglo da bude i na drugoj strani. Radom, prisutpom i zalaganjem je zaslužio medalju, a sigura sam da mu ona neži izmaći a ekom od narednih takmičeja”, rekla je Milačić.

Direktor reprezentacije Miodrag Radunović kazao je da je ispunjen cilj na EP u Zadru.

“Uoči prvenstva cilj je bio jedna od medalja. Nije bila samo jedna od medalja, već finale i srebro Dulovića. Imali smo sjajne nastupe kata tima i Nemanje Mikulića. Malo je falilo da se i oni domognu medačlje. Zadovoljan sam oim što su prikazali. Idemo dalje, okrenuti smo daljim aktivostima”, rekao je Radunović.

Dulović, koji je i zvanični vicešampion svijeta, u seniorskoj karijeri ima i ekipno srebro sa šampionata Evrope u Poreču 2021. godine.

Kao mlađi senior može se pohvaliti srebrom sa šampionata Evrope u Sofiji 2017. i bronzom u Alborgu dvije godine kasnije.

Dulović je u Zadru osvojio 13. medalju za crnogorski karate na seniorskim šampionatima Evrope od referenduma.

