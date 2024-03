Suzbijanje kriminala zajednički zadatak policije i Uprave carina

Podgorica, (MINA) – Uprave policije i carina unaprijediće koordinaciju i saradnju kako bi postigle mjerljive rezultate u suzbijanju kriminala, saopšteno je nakon sastanka vršilaca dužnosti direktora te dvije institucije, Aleksandra Radovića i Vladimira Bulajića.

U saopštenju Uprave policije se navodi da su Radović i Bulajić razgovarali o budućoj saradnji dvije službe.

Kako je saopšteno, oni su istakli značaj i namjeru za unapređenjem koordinacije i zajedničkog rada u cilju postizanja konkretnih mjerljivih rezultata.

“To će biti formalizovano definisanjem zajedničkih ciljeva i potpisivanjem memoranduma o saradnji između dvije institucije”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su dogovoreni konkretni koraci ka unapređenju razmjene informacija i zajedničke analize rizika, radi bolje identifikacije prijetnji i izazova.

“Kao i formiranje operativnog plana za zajedničke akcije, koje će sveukupne aktivnosti u krajnjem omogućiti efikasnije suzbijanje kriminala”, dodaje se u saopštenju.

Radović i Bulajić razgovarali su i o funkcionisanju buduće Pomorsko informativne jedinice, čiji će zadatak biti unapređenje bezbjednosti na mor, kao i o strategijama za saradnju na graničnim prelazima, sa ciljem efikasnog upravljanja resursima i osiguravanja bezbjednosti.

“Osvrnuli su se i na pripremu za sprovođenje operativnih procedura tokom ljetnje turističke sezone radi obezbjeđivanja sigurnog okruženja za turiste i građane i ubrzanja graničnih procedura”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kako se navodi, naglašen značaj redovne i blagovremene komunikacije i koordinacije dvije službe radi efikasnog upravljanja.

“Sastanak je bio temelj jačanja partnerstva između Uprave policije i Uprave carina u cilju stvaranja sigurnijeg okruženja za naše građane”, dodaje se u saopštenju.

