Stanovnici Župe dobili struju

Podgorica, (MINA) – Stanovnici nikšićke Župe dobili su struju nakon što su riješeni problemi na mreži koji su posledica izuzetno nepovoljnih meteoroloških prilika, saopštili su iz Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), ističući da su u uslovima crvenog meteo alarma oštećenja na mreži neminovnost.

Stanovnici tog područja osam dana nijesu imali uredno snabdijevanje strujom, zbog čestih ispada na dalekovodu Trebjesa – Seoca – Mačak.

Iz CEDIS-a su agenciji MINA kazali da niske noćne temperature i “vlažan” snijeg dovode do formiranja leda na provodnicima, što stvara dodatno opterećenje koje prevazilazi projektovane limite, a usljed čega dolazi do oštećenja na mreži.

„Ekipe su od ranih jutarnjih časova bile na terenu i preduzele sve aktivnosti kako bi naši korisnici na tom području u najkraćem roku dobili napajanje električnom energijom“, rekli su iz CEDIS-a.

Oni su apelovali na razumijevanje, imajući u vidu izuzetno nepovoljne meteo uslove koji su bili aktuelni prethodnih dana.

„U uslovima crvenog meteo – alarma oštećenja na mreži su neminovnost, na šta je javnost i upozorena“, istakli su iz CEDIS-a.

Iz CEDIS-a su kazali da su od četvrtka aktuelne izuzetno loše vremenske prilike, koje su se na stabilnost napajanja u Župi u najvećoj mjeri odrazile u petak i subotu, kada je zbog vlažnog snijega i leda na provodnicima došlo do ozbiljnijih havarija na mreži.

„Dakle, na navedenom području do 10. januara nijesu evidentirani prekidi, nakon čega je uslijedio period relativno nestabilnog napajanja koje je u najvećoj mjeri, gledano prema učestalosti i prema dužini trajanja prekida, posledica nepovoljnih meteo uslova“, precizirali su iz te državne kompanije.

Kako su naveli, CEDIS je u prethodnom periodu uložio desetine miliona EUR u revitalizaciju određenih srednjenaponskih dalekovoda prema ruralnim prodručjima u svim opštinama, ali se u opisanim uslovima teško mogu izbjeći kvarovi, naročito na nadzemnim vodovima.

Iz CEDIS-a su kazali da će, bez obzira na navedeno, nakon stabilizacije meteo uslova, detaljno analizirati uzroke prekida i stanje mreže na tom području i preduzeti sve neophodne aktivnosti kako bi otklonili eventualne probleme na mreži sa koje se napaja Župa.

