Spajić uručio nagrade najboljima na državnom takmičenju znanja

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, izborom 44. Vlade, koordinate podesila na razvoj, vladavinu prava i evropske integracije, a nijedno od tih odredišta nije dostižno ako ne počiva na kvalitetnom obrazovanju, rekao je premijer Milojko Spajić.

On je to kazao na dodjeli nagrada učenicima osnovnih i srednjih škola za ostvarene rezultate na državnom takmičenju, a koju je organizovalo Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

„Ova država je 31. oktobra prošle godine, kada je izabrana 44. Vlada, svoje koordinate podesila na razvoj, vladavinu prava i evropsku integraciju. Ali nijedno naše odredište nije ni dostižno ni samodostatno ako ne počiva na kvalitetnom obrazovanju” istakao je Spajić.

On je dodao da je zadatak MPNI, na čelu sa resornom ministarkom Anđelom Jakšić Stojanović „izvanredno obrazovanje za izvanrednu Crnu Goru“ jedan od najvažnijih, ali i najtežih.

Spajić je, čestitajući dobitnicima nagrada, kazao da od devedestpet hiljada učenika u obrazovnom sistemu Crne Gore njih sto troje, odnosno oko jedan odsto, dobija to prestižno priznanje.

„Biti u jedan posto najboljih privilegija je rijetkih – zato ste za nas baš vi simboli jedne generacije, a pored toga i šampioni svojih škola, ponos svojih porodica i najsvjetlija budućnost ove države“ zaključio je Spajić.

Kako je saopšteno iz Vlade, na svečanosti su govorili i Jakšić Stojanović, kao i direktor Ispitnog centra Miloš Trivić.

