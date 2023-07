Snažno nevrijeme pogodilo region

Podgorica, (MINA) – U olujnom nevremenu koje je zahvatilo Brčko, na sjeveru Bosne i Hercegovine (BiH), poginula je jedna žena, dok je na Bledu u Sloveniji jedna osoba stradala nakon pada drveta koje je srušilo žestoko nevrijeme.

Portparol Јavne zdravstvene ustanove Sead Šadić za novinsku agenciju SRNA kazao je da je u Brčkom više od 20 osoba zatražilo ljekarsku pomoć.

Kako prenosi Radio Slobodna Evropa, služba hitne pomoći imala je sedam intervencija i u pitanju su lake povrede nanešene padom, ili udarom tupog predmeta.

Navodi se da je vjetar u Brčkom čupao drveće, lomio grane, oštetio nekoliko automobila, i da su se dogodila dva požara.

Na području Šamca, na sjeveru BiH, Štab za vanredne situacije proglasio je stanje elementarne nepogode u toj opštini nakon što je olujni vjetar nanio veliku materijalnu štetu na privatnim, poslovnim i stambenim objektima, javlja Radio-televizija Republike Srpske.

Aerodrom u Banjaluci je zatvoren za saobraćaj, jer je u poslijepodnevnim satima oluja oštetila krov pristanišne zgrade preduzeća Aerodromi Republike Srpske, saopšteno je iz tog preduzeća.

Nevrijeme je zabilježeno u poslijedponevnim satima i u Doboju, gdje je kiša poplavila ulice.

Vremenske nepogode danas popodne zahvatile su Sloveniju, krećući se od zapada ka istoku, i dovele do velike štete širom zemlje, prenijela je agencija STA.

Dvije osobe povrijeđene su u udaru groma.

U Novom Sadu pada obilna kiša i duva jak vjetar, koji po gradu ruši granje, drveće i ograde i diže velike oblake prašine.

U pojedinim djelovima grada nema vode i struje, dok je u Sremskim Karlovcima nestalo struje.

Jak vjetar lomio je drveće, a velika količina kiše otežava saobraćaj u centralnim djelovima grada.

Građani masovno javljaju štete na objektima.

Na nekoliko mjesta u gradu primijećena je i policija koja upozorava na otežane uslove kretanja.

Nevrijeme je oborilo više drveća i saobraćajnih znakova u Beogradu.

Zbog velikog nevremena, kišnih padavina i olujnog vjetra tokom večeri, na pojedinim prugama u Srbiji došlo je do problema u napajanju kontaktne mreže iznad kolosjeka strujom i pada drveća na kolosjek.

To je prouzrokovalo teškoće u funkcionisanju železničkog saobraćaja na nekim deonicama, saopšteno je iz Infrastrukture željeznice Srbije.

U nevremenu koje je danas pogodilo Zagreb poginula su dva muškarca, a povrijeđeno je više osoba.

